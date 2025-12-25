陳學聖喊還朱立倫公道 蔡正元：1關鍵釀2024敗選可惜
國民黨中常會24日通過第一波提名名單，立委謝龍介選台南市長、柯志恩選高雄市長、蘇清泉選屏東縣長、台東縣議長吳秀華選台東縣長。前立委陳學聖表示，縣市長提名，早在2024前主席朱立倫任內提名不分區立委時，作業就開始了，我們應該還給朱立倫一個公道，一個掌聲。前立委蔡正元表示，朱立倫在選才識才方面確有獨到之處；但朱立倫在關鍵時刻推動藍白合失去動力，2024敗選殊是可惜。
蔡正元25日在臉書粉專貼文表示，關於朱立倫的遠見，陳學聖說，國民黨提名柯志恩、謝龍介、蘇清泉競選2026縣市長，都是朱立倫拉拔不分區立委，培養成縣市長的成績單。再加上張嘉郡、吳宗憲這兩位潜在人選，都跟朱立倫的布局有關。
蔡正元接著表示，朱立倫在選才識才方面確有獨到之處，但朱立倫在關鍵時刻推動藍白合失去動力，2024敗選殊是可惜。
網友留言表示，「藍白合失敗不能怪朱立倫，不是他的問題」、「台東，也是要守住。高金委員是一張好牌，可以再一起拉拔出一名山區立委」、「支持鄭主席，相信她、支持她」、「藍白合失敗的原因，不是在朱立倫」、「將在外軍令有所不受」、「能選贏再來講」、「賴清德為了2026及2028對柯文哲已經釋出善意，藍軍～大家要提防警覺小心應付未來選舉」。
其他人也在看
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 95
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 320
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 115
藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊
台灣民意基金會23日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨38.4%，較上月增7.3％、國民黨20.6％，較上月減5.2％，民眾黨16.7%、較上月增2％。前立委蔡正元今（24）日說，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，推卸問題恐讓選舉大敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 140
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 11 小時前 ・ 63
藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 384
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 58
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 25
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 7
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
高雄綠營初選殺紅眼！郭正亮：這兩人在PK
[NOWnews今日新聞]國民黨昨（24）日正式徵召立委柯志恩參選高雄市長，綠營方面則進入初選白熱化階段，目前共有賴瑞隆、邱議瑩、許智傑與林岱樺4名立委角逐提名，相關初選民調預計將於明年1月12日至1...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 發起對話
等了快1個月！ 宏都拉斯選委會宣布阿斯夫拉當選總統｜#鏡新聞
歷經將近一個月的波折，宏都拉斯總統選舉結果終於出爐！該國選舉委員會昨天（12/24）宣布，右翼的「國家黨」候選人阿斯夫拉正式當選總統。阿斯夫拉過去不只獲得美國總統川普支持，選前還說要和台灣恢復邦交。然而，親中的執政黨籍國會議長已經嗆聲，說不會接受選委會宣布的結果。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！
行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌說，26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。政治評論員吳靜怡表示，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
「連預算都不審」 總統轟在野：沒資格談憲政
面對朝野僵局，國、眾兩黨已發話，26號要在立法院正式啟動「彈劾總統」的程序。在那之前，今天（25）下午，總統賴清德就「重話批評」在野黨，用各種政治理由阻擋國家發展，若連總預算都不審查，在行憲紀念日這天，在野黨「有什麼資格談憲政？」TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 19
邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡
（中央社柬埔寨暹粒24日綜合外電報導）受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
民進黨彰化縣長初選奇蹟式一夜翻轉？吳子嘉驚呼：太離譜了
民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。對此，媒體人吳子嘉表示，本來正國會的立委黃秀芳民調領先結果最後奇蹟式的一夜之間翻轉9%，他要說「這太離譜了」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1