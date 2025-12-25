陳學聖喊還朱立倫公道 蔡正元：1關鍵釀2024敗選可惜

國民黨中常會24日通過第一波提名名單，立委謝龍介選台南市長、柯志恩選高雄市長、蘇清泉選屏東縣長、台東縣議長吳秀華選台東縣長。前立委陳學聖表示，縣市長提名，早在2024前主席朱立倫任內提名不分區立委時，作業就開始了，我們應該還給朱立倫一個公道，一個掌聲。前立委蔡正元表示，朱立倫在選才識才方面確有獨到之處；但朱立倫在關鍵時刻推動藍白合失去動力，2024敗選殊是可惜。

蔡正元25日在臉書粉專貼文表示，關於朱立倫的遠見，陳學聖說，國民黨提名柯志恩、謝龍介、蘇清泉競選2026縣市長，都是朱立倫拉拔不分區立委，培養成縣市長的成績單。再加上張嘉郡、吳宗憲這兩位潜在人選，都跟朱立倫的布局有關。

蔡正元接著表示，朱立倫在選才識才方面確有獨到之處，但朱立倫在關鍵時刻推動藍白合失去動力，2024敗選殊是可惜。

網友留言表示，「藍白合失敗不能怪朱立倫，不是他的問題」、「台東，也是要守住。高金委員是一張好牌，可以再一起拉拔出一名山區立委」、「支持鄭主席，相信她、支持她」、「藍白合失敗的原因，不是在朱立倫」、「將在外軍令有所不受」、「能選贏再來講」、「賴清德為了2026及2028對柯文哲已經釋出善意，藍軍～大家要提防警覺小心應付未來選舉」。

