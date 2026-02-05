陳宗彥中風入院！醫曝「1行為+低溫」暴增腦溢血機率

生活中心／曾詠晞報導

行政院前發言人、內政部次長陳宗彥3日晚間聚餐返回酒店的途中，突發腦溢血（出血性腦中風），隨即緊急送往馬偕醫院救治，並於4日下午完成手術，目前仍在加護病房密切觀察中。此消息引發各界高度關注，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，腦溢血為腦部的重大急症，尤其在勞累、高血壓及氣溫驟降的多重壓力下，若加上飲酒，將使發病風險大幅飆升，嚴重威脅生命安全。





前行政院發言人陳宗彥進聚餐後突發腦溢血，立即送醫急診，目前還在加護病房密切觀察中。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）

醫師示警：酒精與高血壓是腦血管破裂「引信」

腦溢血主因是腦血管破裂，其中「高血壓」控制不良是最常見的誘因。醫師蘇一峰在臉書特別強調：「喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險！」由於酒精會導致血壓瞬間驟升、血管脆性增加，進而誘發破裂。此外，酒精會刺激交感神經，使心跳加快，對於長期高血壓患者而言，血管在承受過大壓力下極容易發生意外。蘇一峰提醒，當人患有高血壓，並在勞累與天冷的的外在條件下喝酒，就會容易增加腦溢血的機率。

醫師點出高血壓+冷天氣+喝酒，會提高腦溢血的機率。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

衛生福利部曾在臉書提醒民眾，可運用「FAST」4字口訣，提前發現中風徵兆。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

針對腦中風的辨識，衛福部提醒民眾可運用「FAST」口訣，以掌握黃金救援時間。

1.首先是「F」FACE，觀察患者微笑時面部是否對稱。

2.「A」則是ARM，確認患者雙手平舉時是否有單側無力下垂。

3.「S」是SPEECH，檢測說話是否清晰完整。

4.最後則是「T」TIME，一旦出現上述任一症狀，應立即記下時間並迅速送醫，爭取「急性中風搶救黃金3小時」。

總結而言，陳宗彥的案例再次敲響健康警鐘，在低溫與社交頻繁的春節時刻，控制血壓與適量節酒，才是預防腦部急症的根本之道。

