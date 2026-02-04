陳宗彥二度腦溢血緊急開刀 仍在加護病房觀察

前行政院發言人陳宗彥傳出二度腦溢血。（翻攝自FB網站）

記者蔣謙正／綜合報導

前行政院發言人陳宗彥傳出二度腦溢血，三日晚餐敘後返回飯店發生腦溢血，並請飯店叫救護車，那時還清醒與妻子聯絡，即被送往醫院救治；四日下午經緊急開刀，目前在加護病房觀察。

陳宗彥2005年當選台南市議員，之後又出任台南市政府民政局局長、新聞及國際關係處處長，2018年擔任內政部次長，後在疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官而名聲大噪，於2023年接任行政院發言人，未料爆發他於台南市政府任內被指控接受性招待，在去年由台南地方法院判決，因證據不足，判他無罪，不過，此事已嚴重影響他的仕途。

據了解，陳宗彥三日晚參加完餐敘返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，那時還清醒與妻子聯絡，即被送往醫院救治，四日下午動手術。醫師表示，近日天氣寒冷造成血壓波動大，氣溫驟降會刺激血管引發強烈收縮，使血管阻力增加，進而導致腦內血管破裂造成腦溢血。