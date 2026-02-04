陳宗彥仍在危險期！送醫住進ICU 馬偕院長：未來2至3天最關鍵
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥昨（3）日晚間在台北與友人聚餐時，突感身體不適，緊急送往台北馬偕紀念醫院就醫，目前仍在加護病房觀察。馬偕醫院院長張文瀚今（4）日晚間受訪表示，陳宗彥經救治後病況已獲控制，但仍處於危險期，需要觀察兩到三天。
張文瀚表示，陳宗彥經過醫療團隊積極救治後，目前病況已獲得控制，但仍處於危險期，接下來兩到三天將是觀察期。
張文瀚指出，院方已成立特別照護小組，全力投入醫療照顧，請外界放心。至於進一步的病情細節，院方強調，基於病人隱私與醫療倫理，相關資訊仍須在家屬同意後，才能對外進一步說明。
更多太報報導
行政院前發言人陳宗彥驚傳進加護病房！ 醫院今晚證實
說好的停止攻擊一週呢？阿布達比第二輪會談登場、俄軍朝烏克蘭大舉攻擊
高雄博田醫院「廠商執刀」遭開罰 院長喊冤：「偷拍抹黑」變成醫院鬥爭工具
其他人也在看
晶片、軟體板塊遭拋售！AMD股價重挫逾17%
[NOWnews今日新聞]知名科技企業超微（AMD）股價4日跌逾17%，創下2017年5月以來最差單日表現，因該公司第1季業績指引低於部分分析師預期，不只拖累大盤，也讓其它晶片、軟體公司面臨壓力。市場...
川普、習近平通話談台灣！中國點名對台軍售
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平4日下午才與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）進行視訊會面，晚間又與美國總統川普（DonaldTrump）通話。川普在社群平台發文透露，他與習討論...
吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」
藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」
辜仲諒為聲請出境於法庭分析經典賽 法官直呼：台灣隊一定打很好！
中國信託慈善基金會董事長、中華棒協理事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反銀行法判刑7年8月，遭限制出境和實施科技監控；案經上訴，高等法院今行準備程序，由於2026世界棒球經典賽將於3月4日至8日於東京巨蛋登場，辜仲諒聲請暫時解除限制出境，並說小組賽一定要打贏韓國，連法官都說：「中華隊
林志穎慟悼吳敦「讓我成就許多角色」 賈靜雯聞乾爹噩耗：一切太突然
竹聯幫前總護法「鬼見愁」吳敦前天（2╱3）逝世，享壽77歲，他因江南案入獄，出獄後轉戰演藝圈，他不僅是林志穎貴人，更是賈靜雯的乾爹，2人昨也發聲悼念。
前行政院發言人陳宗彥驚傳腦溢血住進加護病房！馬偕：處於危險期
[Newtalk新聞] 前行政院發言人陳宗彥、內政部前次長驚傳二度腦溢血，今（4）日下午經緊急開刀，目前在加護病房觀察。馬偕醫院晚間表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍須持續密切觀察。相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。 根據自由時報報導，陳宗彥昨日在台北與友人聚餐時突感身體不適，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，緊急到台北馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房觀察，狀況尚不明朗。親友透露，事發當時，陳宗彥有注意到身體徵候緊急就醫。陳宗彥正在接受專業治療與密切觀察，後續情況仍需靜待了解。 馬偕醫院院長張文瀚指出，主治醫師與醫療團隊已全力投入照護，相關醫療處置也已完整進行，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍需密切觀察，院方將持續以團隊方式照護、全力協助。至於病情細節，張文瀚強調，基於病人隱私與醫療倫理，仍須在家屬同意後，院方才能對外進一步說明。 陳宗彥曾擔任內政部次長，在武漢肺炎疫情期間出任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並在時任指揮官陳時中確診期間暫代指揮官職務，之後於2023年接任行政院
陳怡君涉詐領助理費遭停權2年6個月 廉政會：依規定不會提名參選
民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，一審遭判7年10月徒刑，褫奪公權5年。民進黨廉政會今天討論此案，陳怡君帶著厚厚一疊資料，親赴廉政會說明，她會前受訪時哽咽表示，今天要用誠意說服廉政會，錢確實都使用在公務，「請民進黨不要放開我的手」。至於若被民進黨停權，是否會脫黨參選，陳怡君說，「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出」。
軍公教年終工作獎金 2/6發放
（中央社記者賴于榛台北4日電）農曆春節將至，根據行政院人事總處公布年終工作獎金發給注意事項，軍公教人員年終工作獎金將於6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
曾捧紅金城武、林志穎！影劇大亨吳敦離世 江南案3殺手全離世
吳敦早年混跡江湖，被道上稱為「鬼見愁」，更因此受竹聯幫主陳啟禮賞賜，坐上總護法位置，還在1984年與陳啟禮、董桂森一同犯下「江南案」，陳、吳回台受審，監禁6年多後出獄。而吳敦出獄後跨足演藝圈，製作上百部電影和戲劇，包括《旋風小子》、《新烏龍院》，以及蘇有朋和賈...
明天天氣多雲到晴防日夜溫差 周末起冷空氣南下低溫探9℃
中央氣象署表示，明天天氣穩定，各地多雲到晴、白天舒適，須留意日夜溫差。預估下一波鋒面6日白天接近台灣，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日鋒面通過後冷空氣南下，有機會達寒流強度，北部、宜蘭降溫有感，低溫約攝氏11度至13度，且由溼冷轉乾冷。這一波最冷時間點預估落在8日至9日清晨，平地普遍低溫下探9度。
官員拒答沒罰則 李貞秀嗆修法 劉世芳：密等以上文件不提供
民眾黨「陸配」立委李貞秀已經宣誓就職，先前傳出有官員放話，行政院長卓榮泰等官員在立法院可以不必回答其質詢及索取資料。李貞秀4日表示，官員拒絕備詢，似乎沒有罰則，「這是不是該修法推動一下？」但內政部長劉世芳直接表態，已規範密等以上文件，都不能提供給李貞秀。
蔣萬安署名春聯「馬踏飛燕」引聯想 盧秀燕：吉祥話
（中央社記者趙麗妍台中4日電）台北市長蔣萬安與台北市議員徐弘庭的聯名春聯提到「馬踏飛燕」，因蔣萬安生肖為馬，引發聯想。台中市長盧秀燕今天受訪表示，過年的春聯都是送上吉祥話，用意都是好的。
不是繁體也非簡體字！老師常寫「這1字」 網一看笑了：台灣人才懂
台灣雖然以繁體中文為主，不過在日常書寫時，為了求快、求方便，不少人會自行「簡化」筆劃繁複的字，久而久之甚至形成一套只有台灣人看得懂的特殊寫法，被戲稱為「台式簡寫」。最近相關話題在網路上被翻出，再度引發熱烈討論。
企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國男子勞斯（Ryan Routh）在2024年持槍潛伏佛羅里達州高爾夫球場叢林中，意圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普未遂，今天法官宣判他終身監禁。
開放上海陸客 金馬既喜且憂
大陸文旅部昨天宣布，大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。適逢小三通廿五周年，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客...
北市57歲婦遇戀愛詐騙！面交遭劫700萬 車手追搶匪畫面曝光
台北市大同區驚傳飛車搶奪案，1名57歲許姓女子，先前遇上虛擬貨幣投資詐騙，3日交付現金700萬元現金給張姓車手；孰料，張男順利取得鉅款後，突然出現第三方當街搶劫，直接搶走裝有700萬元手提袋，稍早監視器畫面也隨之曝光。
吳宗憲「真的包給Lulu、陳漢典200萬」 群組要紅包對話紀錄曝光
吳宗憲 4 日為演唱會「2026 臭男人」進行宣傳，他的徒弟 Lulu 黃路梓茵與陳漢典在他眼皮底下交往，日前也順利完成婚禮，吳宗憲甚至親自擔任證婚人。外界相當關心他當時誇下海口的 200 萬禮金是否兌現，對此他也直接拿出對話紀錄證明。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
日本暴雪增至35死、393人傷 政府官員示警北部氣溫驟升有雪崩風險
日本連日暴雪災情慘重，根據日本消防廳統計，自1月20日極端降雪以來，截至今日已造成，全國35人死亡、393人受傷。日本政府今天並警告，隨著北部地區氣溫驟升，可能發生雪崩。