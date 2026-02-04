陳宗彥仍在危險期！送醫住進ICU 馬偕院長：未來2至3天最關鍵

陳宗彥。資料照。廖瑞祥攝



前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥昨（3）日晚間在台北與友人聚餐時，突感身體不適，緊急送往台北馬偕紀念醫院就醫，目前仍在加護病房觀察。馬偕醫院院長張文瀚今（4）日晚間受訪表示，陳宗彥經救治後病況已獲控制，但仍處於危險期，需要觀察兩到三天。

張文瀚表示，陳宗彥經過醫療團隊積極救治後，目前病況已獲得控制，但仍處於危險期，接下來兩到三天將是觀察期。

張文瀚指出，院方已成立特別照護小組，全力投入醫療照顧，請外界放心。至於進一步的病情細節，院方強調，基於病人隱私與醫療倫理，相關資訊仍須在家屬同意後，才能對外進一步說明。

