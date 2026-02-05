陳宗彥仍在昏迷狀態！ 危險期至少觀察二周 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥昨晚驚傳與友人聚餐時，突感身體不適，腦溢血被緊急送往台北馬偕醫院。據了解，陳宗彥人還在昏迷的狀態，尚未脫離危險期，醫療團隊至少還要觀察二周。

針對陳宗彥病情，馬偕醫院昨出面強調，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

台大醫院神經外科主治醫師王國川表示，腦溢血通常與年紀大、血管退化或高血壓引起有關，臨床經驗，與外在環境的天氣以及內在的情緒、壓力變化息息相關，且「出血就是出血」，絕 大部分病人事前都沒有徵兆。關鍵在於越早就醫越好，沒有所謂黃金治療期。

馬偕醫院神經外科醫師陳旭照指出，腦溢血有好發年齡以及好發時間段，60歲以上、三高控制不良族群等風險比較高，多半與血管退化有關係；且冬天比夏天多，平均病人多出二成。

陳旭照說，有些病人出血後，剛到急診時，狀態沒這麼差，但過了一陣子，有血塊再變大的可能性，是臨床照護上最棘手、最難預料的變化，且關鍵在於，因為有些腦溢血的損害，在出血的當下就已經造成，不是拿掉血塊，功能就能恢復，開刀移除血塊很多時間是為了救命！

陳旭照表示，視血塊破裂部位不同，如果傷到腦幹負責生命中樞的一些神經，有時候病人術後仍無法清醒，就是因為當下的損害太厲害。且高血壓、高血脂、糖尿病等沒有控制好，會造成血管的一些退化，就易破裂出血，且容易反覆發生。

照片來源：CNEWS資料照

