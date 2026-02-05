陳宗彥仍昏迷「至少觀察2週」 醫示警

▲陳宗彥傳出腦溢血住進加護病房，醫師提醒，通常冬天好發情況會比夏天高。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 行政院前發言人陳宗彥昨（4）晚傳出腦溢血，緊急開刀後轉入加護病房觀察，據了解，他目前情況仍在昏迷中，危險期至少要再觀察2週。不過，對於腦溢血的情況，醫師說，基本上愈早送醫愈好，而冬天好發腦溢血的情況會比夏天多20%。

對於陳宗彥的情況，馬偕醫院昨晚表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

台大醫院神經外科醫師王國川說，腦出血與2類有關，一類是年紀大、血管退化；另一類是高血壓引起。醫師指出，腦出血血管破掉基本上不太會有太多徵兆，因為有症狀就是破掉。

王國川指出，理論上一旦不對勁，愈早就醫愈好，因為治療效果會愈好。醫師提醒，若看到旁人突然倒地，第一個急救原則就是要看呼吸有沒有通暢，不見得要讓他坐起來。

王國川表示，每個患者的情況也都不同，因此危險期沒有一定時間。

不過，腦溢血一般來說，對於神經損害在出血當下就已造成。馬偕神經外科主治醫師陳旭照提到，可能不是血塊拿掉功能就可以恢復，很多時候是為了救命。

陳旭照舉例，血塊若碰到腦幹區，就可能會導致病人術後無法清醒，因為當下損害太厲害。

陳宗彥疑似是二度腦溢血，陳旭照也說，基本上是有可能重複發生的，若高血壓、糖尿病沒有控制好，造成血管退化，就可能容易破裂出血。醫師說明，有時血塊可能會在破掉出血後，血小板凝集，因此剛開始狀況也許沒那麼差，但過一陣子，血小板凝集不是很穩定，血塊就可能有再破裂、變大的可能性。

至於是否有可以事先警覺的症狀，陳旭照表示，要看血塊破裂部位，像是靠近管理肢體運動的神經，可能就有手無力，或是有頭暈、頭痛等問題，還有講話怪怪、無法控制等。

陳旭照提到，通常腦溢血會比腦梗塞來得突然。也提醒民眾，一般來說，冬天好發腦溢血的情況會比夏天多20%。醫師說明，腦溢血好發年齡層通常是60歲以上，但有些有糖尿病、高血壓等，風險就會相對高。

