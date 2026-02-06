陳宗彥傳病情不樂觀！今動第二次手術 賴清德赴醫院探視

政治中心／游舒婷報導

前內政部次長陳宗彥3日參加餐敘時，途中突然感到身體不適，緊急送醫後，被判斷為腦溢血，雖暫時脫離險境但仍處危險期。而今（6）日傳出病情不樂觀，並進行了第二次手術，總統賴清德也到醫院進行探視。

陳宗彥傳出病情不樂觀，總統賴清德前往探視。（圖／行政院提供)

根據《聯合報》，知情人士透露，陳宗彥因為顱底動脈瘤破裂，於今日下午進行顱內減壓手術，手術進行了將近3小時，術後昏迷指數剩3，尚未脫離危險期，病情不樂觀。有消息傳出，今日傍晚6時許，總統賴清德到醫院進行探視。據悉，因為陳宗彥受傷的部位靠近腦幹，病情並不樂觀，若影響腦幹恐傷到中樞神經，術後變成植物人的機率極高。

台北榮民總醫院的衛教資料就指出，腦溢血發生的原因有很多，包括血管異常、抽菸、喝酒等，都可造成血管破裂出血。不過長期高血壓，尤其是控制不良之高血壓，為腦溢血最主要的原因。最常見的前兆有：劇烈頭痛、想吐、突然肢體無力、嘴角歪斜、口齒不清、平衡感消失、視覺異常、極度嗜睡等症狀。

