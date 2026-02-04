陳宗彥傳聚餐後腦溢血 醫警告：酗酒會風險大增

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥傳出聚餐後腦溢血，送往馬偕醫院緊急開刀。（本報資料照片）

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥，傳出與友人聚餐後腦溢血送急診的消息，馬偕醫院證實正全力照護病人，但相關病情、隱私則不對外說明；胸腔科醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症，典型症狀為頭痛、頭暈、言語不清，且飲酒過量會增加腦溢血發作的機率，提醒民眾切勿貪杯。

蘇一峰今（5）日在臉書表示，腦溢血是腦部的重大急症，成因是腦血管破裂，最常見的肇因是高血壓控制不良及頭部受到外傷，腦血管畸形、動脈瘤、腦腫瘤、凝血功能不足及酗酒也都可能造成腦溢血。

蘇一峰說，腦溢血的典型症狀為突發劇烈頭痛、頭暈、身體癱瘓無力、言語不清，並特別指出常常喝酒過量會增加腦溢血風險，提醒民眾切勿貪杯。

陳宗彥驚爆3日晚間參加餐敘，返回飯店後出現腦溢血症狀，飯店代為叫救護車將人送往馬偕醫院急診，並在4日下午進行開刀；馬偕醫院4日晚間證實，主治醫師與醫療團隊全力照護，狀況已獲得控制，但仍要觀察幾天，其他病情細節涉及病人隱私，須在家屬同意後，院方才能對外進一步說明。

2023年初內閣改組，陳宗彥接任行政院發言人，卻被爆出2012年至2013年擔任台南市政府新聞、國際關係處長和民政局長時，涉嫌接受性招待，僅18天便辭職下台，去年一審結果出爐，台南地院判處無罪，但台南地檢署不服結果，向台南高分院提起上訴。

