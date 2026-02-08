陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」

記者蔣季容／台北報導

陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治。（圖／資料照）

行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。

腦動脈瘤好發這族群

台北榮總神經外科醫師許秉權在醫院官網表示，腦動脈瘤多好發在40、50歲以上成人，女性尤多，與抽菸、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。少數疾病如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或多囊性腎病也伴隨較高發生機率。

許秉權說明，約100人裡就有1至2人潛藏腦動脈瘤而不自知，因其大小多只有1公分不到，除非剛好所在位置壓迫某條腦神經造成局部神經症狀，例如突然單側眼皮睜不開，即要懷疑同側後交通動脈瘤可能性，否則除非動脈瘤太大引起梗塞性中風或類似腫瘤壓迫性效應，往往都是破裂出血後才檢查出有動脈瘤。

腦動脈瘤破裂出血 1/3患者到院前後立即死亡

許秉權指出，動脈瘤雖然發生機率高，但統計上每年十萬人約只有5至10人因動脈瘤破裂而出血。一旦動脈瘤產生出血其致死率及致殘率卻非常高，幾乎是所有腦溢血疾病裡最嚴重的一種。動脈瘤一旦破裂出血，約有3分之1的病患到院前或到院後立即死亡；約3分之1呈重度昏迷及嚴重失能狀況，最後還是有可能死亡；只有3分之1患者能維持相對穩定清醒，可以立即接受治療。

40％患者1週前會出現「爆炸性頭痛」

許秉權透露，動脈瘤出血臨床上據病患症狀、意識及失能狀況分為5級，前3級屬相對穩定預後較佳之程度，後2級症狀最嚴重預後也最差。動脈瘤破裂會造成所謂蛛膜下腔出血，典型症狀是「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，類似腦膜炎症狀。約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週即會經歷這種典型頭痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。

