陳宗彥傳腦溢血進ICU搶救！處危險期「未來2至3天最關鍵」 王浩宇證實

政治中心／施郁韻報導

行政院前發言人陳宗彥傳出3日與友人聚餐時，感到身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫。（圖／資料照）

行政院前發言人陳宗彥擔任內政部次長期間，碰上新冠疫情，出任中央流行疫情指揮中心副指揮官。陳宗彥傳出3日與友人聚餐時，感到身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，前市議員王浩宇在臉書寫下「陳宗彥，目前在加護病房搶救中，希望平安」。

據《自由時報》報導，陳宗彥3日晚間參加完餐敘後，感覺身體不適，返回飯店後發生腦溢血，立即前往台北馬偕醫院治療。

對此，馬偕醫院回應，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

馬偕醫院院長張文瀚透露，陳宗彥目前狀況已經穩定下來，但仍處在危險期，仍需密切觀察2至3天，院內也成立特別照顧小組在協助幫忙。

王浩宇在臉書透露，陳宗彥目前在加護病房搶救中，希望平安。不少網友紛紛留言表示「祈求度過難關，好人應該要有好報」、「希望他能撐過去，感謝他們在疫情期間的努力讓我們能好好的生活」、「希望沒事」、「願平安早日康復」。

