陳宗彥外傳腦溢血住進ICU！ 醫：傷到腦幹恐「重度昏迷」

前行政院發言人陳宗彥近日傳出因腦溢血送醫，目前仍在加護病房（ICU）治療。院方指出，病況雖已獲得控制，但尚未脫離危險期，接下來兩到三天將是觀察關鍵期；醫師也提醒，腦溢血屬高致命性中風，長期高血壓更是最主要風險因素。

近幾年來，腦血管疾病已成台灣地區死亡原因的第二名，每年約有一萬多人死於腦血管疾病，即腦中風。腦中風分為兩大類：一、阻塞性腦中風，即腦血管被血栓堵住了，造成腦部的血液供應不足而導致中風發生，此類約占所有腦中風的7至8成。另一種即腦血管破裂導致腦內出血「腦溢血」，約占所有腦中風的2成。

根據2017年最新版的美國ACC／AHA公布的高血壓指南，高血壓被定義為大於或等於130／80mmHg為一級高血壓，大於或等於140／90mmHg為二級高血壓。指南強調，與正常血壓相比，血壓超過130／80mmHg，則腦血管疾病風險增高。

台北榮總神經醫學中心腦血管科主治醫師兼中風加護中心（SCU）主任許立奇表示，腦溢血發生的原因有很多，包括血管異常、抽菸、喝酒等，都可造成血管破裂出血。不過長期高血壓，尤其是控制不良之高血壓，為腦溢血最主要的原因，其它少見的原因包括腦內血管異常，像是動靜脈畸型，血管瘤等，血液凝結異常，腦瘤合併出血等。

許立奇表示，高血壓病人，由於血管長期處於高壓力狀態，以致血管壁變得比較脆弱，失去彈性，故容易破裂，造成出血，尤其是那些直接從腦內大動脈分枝出去的分枝小動脈，最容易破裂引起症狀。高血壓性腦溢血常發生於基底核，視丘，小腦，橋腦及大腦白質。

許立奇進一步指出，發作情形通常為急性（數分鐘內）或亞急性（數十分鐘）發作。發作時可能伴隨有頭痛、噁心、嘔吐等，尤其是大面積的出血，其它症狀包括一側手腳無力，應覺異常。如病變在小腦，則會產生不協調情況。如腦幹（橋腦）出血，則可能導致重度昏迷。

許立奇表示，治療方面，目前並無特殊的藥物治療，部份病人由於血塊過大，壓迫到周遭之正常組織時，可以考慮施行頭顱減壓手術，清除部分血塊，以降低腦水腫的壓力。不過，他強調最重要的還是預防，尤其是中風的危險因子，如高血壓等，若能妥善控制，才能降低中風發生的機率。

