陳宗彥好消息！高市議員曝最新病況 「生命暫時無慮可自主呼吸」

高雄市議員郭建盟透露，陳宗彥目前生命狀況無慮，已可自主呼吸。資料照



前行政院發言人陳宗彥日前與友人聚餐時身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治；高雄市議員郭建盟今（2/5）在社群指出，陳宗彥目前在加護病房觀察中，生命暫時無慮，可自主呼吸，希望外界為家屬親人多保留一點空間。

陳宗彥3日晚間在台北與友人聚餐時，突然身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治。馬偕醫院院長張文瀚昨受訪表示，陳宗彥病情獲得控制，但仍處於危險期，接下來兩到三天將是觀察期，院方會全力照顧，已成立特別小組協助，請外界放心。

郭建盟稍早在Threads發文，「轉PO宗彥長官最新近况，謝謝大家對宗彥的關心，目前在加護病房觀察中，生命暫時無慮，可自主呼吸，請好友持續代禱。家屬感謝各位關懷，也請大家為家屬親人多留一點空間。

