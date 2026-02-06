陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成

茶，不僅是台灣人生活中的一部分，更被譽為「國飲」。你知道嗎？不同的茶葉「製作工藝」與「發酵程度」，使得它們在口感、香氣截然不同，甚至是對人體的健康效益上，都有著不一樣的表現。 綠茶 vs. 紅茶的營養價值 林俐岑營養師的小天地指出，茶葉「發酵」的這個「魔法」步驟，讓綠茶與紅茶的核心營養成分有了顯著差異。 ▲綠茶：抗氧化之王（代謝與美顏的首選）．核心成分：兒茶素 (EGCG)綠茶因為未經發酵，保留了大量的「兒茶素」（Catechins），其中以 EGCG 的活性最強。這是一種超強的抗氧化劑，其抗氧化能力甚至是維生素E的多倍，能有效幫助清除體內自由基，對抗細胞氧化壓力。 ．主要功效：1、促進新陳代謝：研究顯示，兒茶素能幫助提升新陳代謝率，促進脂肪燃燒。對於正在進行體重管理、想要增肌減脂的族群，運動前喝一杯無糖綠茶，能達到事半功倍的效果。2、提神醒腦：綠茶含有適量的咖啡因與維生素 C，能刺激中樞神經，幫助大腦保持清醒與專注，非常適合上班族午後提神。3、美膚抗老：由於優異的抗氧化能力，常喝綠茶有助於減少紫外線對皮膚的傷害，維持皮膚健康與透亮。．飲用建議：中醫觀點認為綠茶性質較「寒」。建議在白天

常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1 則留言