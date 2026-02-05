陳宗彥最新病況曝！綠營民代：生命暫時無慮可自主呼吸

前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥3日在台北和友人聚餐時，突然感到身體不適，被送往台北馬偕醫院治療開刀，馬偕證實是腦溢血，目前術後仍處於昏迷狀態，至少需要觀察2週時間，尚未脫離危險期。對此，民進黨高雄市議員郭建盟也透露陳宗彥的最新近況，希望外界為家屬親人多保留一點空間。

前行政院發言人陳宗彥。（資料照／中天新聞）

據了解，陳宗彥在3日晚間參加完餐敘活動，返回飯店後發生腦溢血，當時他意識仍清醒，請飯店協助叫救護車並與妻子取得聯繫，隨即被送往醫院救治。

台北馬偕醫院。（圖／翻攝自Google maps）

馬偕醫院證實，陳宗彥因腦溢血緊急送醫開刀，目前術後仍處於昏迷狀態，至少需要觀察2週時間，尚未脫離危險期。院方表示醫療團隊正全力照護病人，但病情細節涉及隱私，須經家屬授權才能進一步說明。

民進黨高雄市議員郭建盟透露陳宗彥最新病況。（圖／郭建盟臉書）

陳宗彥好友、民進黨高雄市議員郭建盟，下午也在社群平台Threads發文，轉PO陳宗彥最新近況。「謝謝大家對宗彥的關心，目前在加護病房觀察中生命暫時無慮，可自主呼吸，請好友持續代禱。家屬感謝各位關懷，也請大家為家屬親人多留一些空間」。

