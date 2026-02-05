陳宗彥未脫險！腦溢血昏迷中 至少觀察2周

行政院前發言人陳宗彥傳腦溢血送醫。（資料照）

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥傳出腦溢血送急診，馬偕醫院昨晚證實，正全力照護病人，但相關病情細節因涉及病人隱私，需家屬同意授權後進一步說明。據了解，陳宗彥目前術後仍在昏迷當中，須至少觀察2周，尚未脫離危險期。

陳宗彥傳出3日與友人聚餐後，因身體不適緊急前往台北馬偕醫院就醫，疑似腦溢血緊急開刀。馬偕醫院昨（4）晚回應，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

廣告 廣告

據了解，陳宗彥術後仍在昏迷中，須至少觀察2周，尚未脫離危險期。台大醫院神經外科主治醫師王國川表示，腦溢血沒有「黃金治療期」，出血就是疾病發生，越早就醫越好。

馬偕醫院神經外科醫師陳旭照指出，出血初期血小板會暫時凝集止血，病人狀態可能沒那麼差，但短時間內可能再次出現血塊破列，導致病情變嚴重。症狀視血塊破裂部位而異，如手部無力、頭暈頭痛、講話不清楚、臉部歪斜等，若出血影響到腦幹，可能造成病人術後無法清醒。

陳旭照說，冬天血壓波動較大，發生腦溢血風險比夏天高出20％；腦溢血常見於60歲以上族群，若有高血壓、糖尿病或高血脂等，發病年齡可能提前，甚至反覆發生腦溢血。

更多中時新聞網報導

CAR-T新一代療法 拚今年納健保

壽險三巨頭AI人才 釋2萬職缺

無諾獎怪補助不足 吳誠文斥「瞧不起」