陳宗彥疑聚餐後腦溢血 蘇一峰：常常喝酒過量風險高！

前行政院發言人陳宗彥驚爆3日晚間參加餐敘，返回飯店後出現腦溢血症狀，飯店代為叫救護車將人送往馬偕醫院急診，並在4日下午進行開刀；馬偕醫院4日晚間證實，主治醫師與醫療團隊全力照護，狀況已獲得控制，但仍要觀察幾天。蘇一峰表示，若是平時有喝酒習慣，可能也會增加腦溢血風險，提醒民眾喝酒要適量。

前行政院發言人陳宗彥驚爆3日晚間參加餐敘，返回飯店後出現腦溢血症狀，在台北馬偕開刀搶救後，目前仍在觀察。（圖／資料照）

蘇一峰今（5）日在臉書表示，腦溢血是腦部的重大急症，成因是腦血管破裂，最常見的肇因是高血壓控制不良及頭部受到外傷，腦血管畸形、動脈瘤、腦腫瘤、凝血功能不足及酗酒也都可能造成腦溢血。蘇一峰說，腦溢血的典型症狀為突發劇烈頭痛、頭暈、身體癱瘓無力、言語不清，並特別指出常常喝酒過量會增加腦溢血風險，提醒民眾切勿貪杯。

蘇一峰表示，特別是大量飲酒或長期酗酒，會更顯著增加腦溢血的風險。因為酒精會導致血壓驟升、血管脆性增加，誘發腦血管破裂；酒精同時也會刺激交感神經，導致心跳加快、血壓升高，使長期高血壓患者的血管承受過大壓力而破裂。另外，勞累、高血壓、天氣冷血管收縮、喝酒這些危險因此跌加起來之後，腦溢血機會更會大爆增。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

