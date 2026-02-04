陳宗彥疑腦溢血住加護病房 院方回應了

▲行政院前發言人陳宗彥傳進加護病房觀察，馬偕醫院晚間回應，醫療團隊全力照護中。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 行政院前發言人陳宗彥今（4）日傳出再度發生腦溢血，下午緊急開刀後轉入加護病房觀察。對此，馬偕醫院晚間僅回應「主治醫師與醫療團隊全力照護中」，並強調病情細節涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

據了解，陳宗彥昨晚出席餐敘後返回飯店，疑似身體不適後發生腦溢血，隨即請飯店協助叫救護車送醫；送醫當下仍意識清楚，並與妻子聯絡，今下午進一步接受手術處置。

針對腦溢血後續風險，東元綜合醫院神經外科主任張亮霖表示，預後通常與出血位置、速度、出血量、病患年齡及是否合併其他併發症等因素相關；其中出血若越靠近腦幹等深部重要區域，對生命與神經功能的影響往往更大，復原難度也更高。

醫界也提醒，天冷時血壓容易波動，氣溫驟降可能造成血管強烈收縮、血管阻力上升，提高腦內血管破裂風險；高血壓仍被視為腦溢血最重要的危險因子。東元綜合醫院衛教資訊指出，出血性腦中風（俗稱腦溢血）死亡率可達三成以上，常見出血位置包括基底核區，腦幹及小腦區也占一定比例。

