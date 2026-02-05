陳宗彥病情獲控制！高雄議員郭建盟曝最新情況：生命暫時無慮可自主呼吸

記者楊士誼／台北報導

前行政院發言人陳宗彥，傳出3日與友人聚餐後，發生腦溢血身體不適，緊急前往台北馬偕就醫，馬偕醫院院長張文瀚受訪表示，狀況已經獲得控制，但仍處於危險期。民進黨高雄市議員郭建盟今（5）日稍早指出，目前陳宗彥在加護病房觀察中，生命暫時無慮、可自主呼吸，請各界為家屬多留些空間。

原為內政部次長的陳宗彥，在武漢肺炎疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官而名聲大噪，於2023年接任行政院發言人。據了解，陳宗彥3日晚間餐敘後返回飯店卻發生腦溢血，後被送往醫院救治，4日下午動手術。張文瀚受訪則表示狀況已獲得控制，但還處於危險期，需要觀察2到3天。現階段院方全力照顧，已經成立特別照顧小組在協助幫忙，請外界放心。

郭建盟稍早在社群發文指出，「轉PO宗彥長官最新近况....謝謝大家對宗彥的關心，目前在加護病房觀察中生命暫時無慮，可自主呼吸，請好友持續代禱」。郭建盟也表示，陳的家屬感謝各位關懷，也請大家為家屬、親人多留一些空間。

