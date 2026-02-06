陳宗彥突腦溢血「今二度手術」 賴清德親赴醫院探視

前行政院發言人陳宗彥日前驚傳腦溢血，由救護車緊急送往台北馬偕紀念醫院治療，今天第二度進行手術，術後轉至加護病房觀察。據了解，在今天晚間6點30分左右，總統賴清德私下前往醫院探視陳宗彥。

陳宗彥。（圖／中天新聞）

陳宗彥在3日晚間參加完餐敘活動，返回飯店後發生腦溢血，當時他意識仍清醒，請飯店協助叫救護車並與妻子取得聯繫，隨即被送往醫院救治。馬偕醫院院長張文瀚4日表示，陳宗彥經過醫療團隊積極救治後，目前狀況已經獲得控制、穩定當中，但還處於危險期，需要觀察兩到三天。他指出，院方已成立特別照護小組全力投入醫療照顧，主治醫師與醫療團隊已全力照護，相關醫療處置也已完整進行，請外界放心。

賴清德。（圖／中天新聞）

根據《自由時報》報導，賴清德今天私下前往馬偕醫院探視陳宗彥，在醫院留約15分鐘。陳宗彥在賴清德任台南市長時獲賴清德延攬，先後出任民政局長、新聞及國際關係處長，與賴清德的交情十分深厚。新冠疫情期間，陳宗彥擔任疫情指揮中心副指揮官，後又出任內政部政務次長、行政院發言人等職務，但因捲入性招待疑雲請辭行政院發言人職務，近年行事十分低調。

