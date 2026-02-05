陳宗彥聚餐後中風住ICU！ 醫示警：「餐敘1行為」大增腦溢血機率

記者施春美／台北報導

行政院前發言人陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，4日下午動手術。醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症，「喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險！」

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥3日晚間參加完餐敘後出現腦溢血症狀，緊急被送往醫院，經過手術後，目前在馬偕醫院加護病房。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在其臉書表示，腦溢血是腦部重大急症，成因是腦血管破裂，「高血壓」控制不良最常見，典型症狀為突發劇烈頭痛、頭暈、身體癱瘓無力、言語不清。他並強調，常常喝酒過量會增加腦溢血的發作機率。

蘇一峰並表示，喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險。因為酒精會導致血壓驟升、血管脆性增加，誘發腦血管破裂；此外，酒精會刺激交感神經，導致心跳加快、血壓升高，使長期高血壓患者的血管承受過大壓力而破裂。

他表示，人在勞累下，再加上高血壓、天氣冷血管收縮、喝酒，會使得腦溢血機會大爆增。

腦溢血為腦中風的其中一類型。衛福部國健署曾提醒，民眾可用「FAST」口訣：

來辨別中風。

１.「F」是FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」是ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3.「S」是SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；當三者症狀出現其中一種時，就要趕快送醫。

4.「T」就是TIME，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間，把握「急性中風搶救黃金3小時」。

