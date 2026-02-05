陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升

前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。

前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）

馬偕醫院院長張文瀚表示，陳宗彥目前狀況已經獲得控制，但仍處於危險期，需要密切觀察2到3天，醫療團隊全力照護。台北市聯合醫院主治醫師姜冠宇在社群平台指出，吃一頓豐盛的忘年會、春酒，為何有人會身體不適、立即測到爆高的血壓，甚至發生腦溢血，這是餐後的生理反應與聚餐情境的多重加成所致。

姜冠宇說明，首先是高鈉負荷加上醬料、湯品，會讓交感神經與體液量一起上升。鈉會提高血管收縮張力、讓身體留水，使有效循環血量增加。對本來就有鹽敏感的人，包括長者、腎功能差、代謝症候群、睡眠呼吸中止、既有高血壓者尤其明顯，血壓不是緩慢上升，而是幾小時內就能衝高。

鈉會提高血管收縮張力、讓身體留水，使有效循環血量增加。（圖／Photo AC）

他進一步指出，大餐配酒精也要小心。酒精是早期血管擴張、後期反彈性升壓，很多人以為酒會降壓，事實是兩段式反應。喝下去短時間可能臉紅、血管擴張，之後交感神經、皮質醇、腎素血管張力系統被推動，外加睡眠品質變差，就會出現反彈性升壓。而且酒精常伴隨吃更鹹、吃更多、睡更少，等於把所有升壓因子疊加。

姜冠宇表示，餐後交感神經波動也是關鍵。大餐需要更高的消化灌流，身體會調整血流分配。如果同時吃很快、很熱、很辣，現場又很吵、情緒興奮，像是敬酒、談生意、唱歌，會讓交感神經像踩油門，心跳變快、血管收縮，血壓就容易上升。若再加上天氣變化造成血管收縮，或是血糖因素影響血管循環，風險就會再加乘。

酒精是早期血管擴張、後期反彈性升壓，很多人以為酒會降壓，事實是兩段式反應。（示意圖／Pixabay）

姜冠宇強調，很多真的出事的人，連自己有高血壓、腦血管瘤已經形成了也不知道，所以初次發現都是在這種場合，並且是以嚴重事件呈現。

姜冠宇提醒，凡是吃到一半，越吃越暈、噁心嘔吐、嘴漏、大舌頭、反覆嗆咳、不平衡等神經症狀，或是呼吸困難、胸悶、背痛、左肩或下巴牙齦怪異感覺、莫名冒冷汗等冠心症徵兆，都要停下來，趕緊搶時間送醫。他呼籲理性進食、理性飲酒，彼此照顧同桌的職場同事或生意夥伴。

