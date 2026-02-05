陳宗彥聚餐後腦溢血 醫示警「尾牙恐怖情境」：越吃越暈快送醫

尾牙活動除了大餐，少不了令人興奮的表演、抽獎環節。資料照片。廖瑞祥攝



前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥3日晚間在台北與友人聚餐時，突感身體不適，緊急送往台北馬偕紀念醫院就醫，目前仍在加護病房觀察。馬偕醫院院長張文瀚昨天（2／4）晚間受訪表示，陳宗彥病況獲控制，但仍處於危險期，需觀察兩到三天。就有醫師示警，尾牙、忘年會、春酒常常有人吃完就身體不適送醫院，類似危險狀況常是餐後的生理反應與聚餐情境的多重加成，如果吃到一半就發現越吃越暈、呼吸困難、胸悶、莫名冒冷汗等症狀，就要立刻停止聚會，迅速就醫搶命。

台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇表示，類似的危險狀況常是餐後的生理反應與聚餐情境的多重加成，首先，是高鈉負荷加上醬料、湯品，鈉會提高血管收縮張力、讓身體「留水」，對本來就有鹽敏感的人，長者、腎功能差、代謝症候群、睡眠呼吸中止、高血壓等患者，尤其明顯，影響血壓爆高。

尾牙等聚餐一定少不了酒精，姜冠宇說，酒精是早期血管擴張、後期反彈性升壓，很多人以為酒會降壓，事實是「兩段式」，喝下去短時間可能臉紅、血管擴張，看似降壓，之後交感神經、皮質醇、腎素血管張力系統被推動，外加睡眠品質變差，形成反彈性升壓。另外，酒類一喝下去，更會吃更鹹、吃更多、睡更少，所有升壓因子一次疊加。

另外，外在情況也會影響身體，姜冠宇分析，吃下大餐需要更高的消化灌流，身體會調整血流分配，如果同時吃很快、很熱、很辣，現場又很吵、情緒興奮，像是敬酒、談生意、唱歌等，這種情況就會讓交感神經像「踩油門」，心跳變快、血管收縮，血壓就容易上去。如果天氣溫度出現變化，造成血管收縮或其他血糖因素都會加乘風險。

姜冠宇也從臨床現象提醒，大部分出事的人，很多連自己有高血壓、腦血管瘤已經形成了也不知道，初次發現就以嚴重事件呈現，凡是吃到一半，越吃越暈、噁心嘔吐、嘴漏、大舌頭、反覆嗆咳、不平衡（神經症狀）、呼吸困難、胸悶、背痛、左肩或下巴牙齦怪異感覺、莫名冒冷汗等，其實都要停下來，趕緊搶時間送醫。

