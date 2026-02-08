陳宗彥聚餐突發腦溢血送ICU！中風4人就有1人失智：6招降心血管與失智風險

▲內政部前次長陳宗彥曾於新冠疫情期間曾擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，近日傳出腦中風消息，令人震驚與關注，也再度提醒大家中風無預警的危險性。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）





內政部前次長陳宗彥日前與友人聚餐時突然身體不適，疑似出現腦溢血（出血性中風）症狀，隨即送往台北馬偕醫院急救。目前院方證實陳宗彥仍處於加護病房（ICU）觀察，雖狀況暫時控制，仍在昏迷中，尚未脫離危險期，還需觀察至少2週。

這起突如其來的急症，也再度喚起大眾對中風「無預警發作」的高度警覺。

內政部前次長陳宗彥日前（3日）晚間與友人聚餐時，突感身體不適，疑似出現腦血管意外症狀，隨即被緊急送往台北馬偕醫院治療。

台北馬偕醫院4日晚間對外表示，經醫療團隊全力處置後，病情已暫時控制，但仍處於危險觀察期，未來數日是關鍵，需持續密切監測。院方強調，相關病情屬個人醫療隱私，須經家屬同意後，才能進一步對外說明，請外界理解並尊重醫療專業與隱私原則。

腦血管疾病高居國人十大死因

腦血管疾病長年位居國人十大死因前段班。衛福部統計指出，我國每年約有5～6萬人發生中風，其中超過1萬人死亡。

儘管中風不是最致命的疾病，卻是造成國人失能的第一大原因，可能導致半身不遂、語言障礙、長期臥床，更有約四分之一患者中風後罹患血管性失智，對家庭與社會均造成重大負擔。

奇美醫院名譽院長、神經外科醫師邱仲慶表示，中風與生活型態密不可分，特別是三高族群更應提高警覺：「高血壓、高血脂、高血糖，就是中風最重要的危險因子。」除了三高，過度飲酒、天氣冷或過度勞累也會增加腦血管意外風險。

中風三大類型，出血型死亡率最高

邱仲慶說明，中風可分為三種類型，各具特徵與風險：

1、缺血性中風（約占8成）

由動脈硬化、血栓形成造成腦部血流受阻。「血流不通、血管變窄，或血塊從心臟跑進腦部，都可能引發。」

2、出血性中風（約占2成）

俗稱「斷腦筋」，多見於長期高血壓者。血管在壓力下破裂，導致腦內大量出血，死亡率相當高。

3、蛛網膜下腔出血

位於腦膜間的血管破裂，一旦發生，腦壓會瞬間飆升，患者常當場昏厥。

邱仲慶強調，不論屬於哪一類，治療都要搶時間：「越快打通血管，恢復的可能性越高。」

生活習慣是最大元兇，中風機率倍增

邱仲慶提醒，多數中風並非毫無徵兆，許多生活與代謝因子早已默默埋下危機，包括：

● 糖尿病，腦中風機率是一般人的3到6倍：糖尿病是一種新陳代謝疾病，血管容易阻塞，不僅會導致腎臟血管受損需要洗腎，也常見視網膜血管阻塞，「所以在腦血管也很容易塞住」。

● 缺乏運動：會增加約2.7倍的中風風險。

● 高血壓患者的中風風險約為2至4倍：高血壓會造成血管壁長期受壓、變硬變厚，容易破裂或堵塞，是中風最常見的原因之一。

● 高血脂（高膽固醇）：「三高一定要控制好」，否則容易讓血管內堆積脂肪斑塊，引發動脈硬化與血栓形成。

● 心臟疾病風險為2倍：心律不整或心房顫動的患者，血液容易在心臟內形成血塊，「血塊跑上腦部就會造成中風」。

● 吸菸：會讓血管收縮、血壓上升，加速血管老化，「吸菸者的血管像比別人老十歲」。

● 肥胖：常與代謝異常並存，是高血壓、糖尿病的共同根源，應搭配飲食與運動改善。

● 短暫性腦缺血（TIA）

值得注意的是，短暫性的腦缺血（TIA）雖可能在24小時內自行恢復，但若不積極治療，約有一半患者會演變為腦血管阻塞。症狀包括「突然視力喪失」或「單側肢體無力」，一旦出現應立即就醫，並依醫囑服用抗血栓藥物以預防中風。

中風會復發！建立6大生活支柱超前部署

不少人以為中風只會發生一次，但邱仲慶強調這是錯誤觀念：「危險因子不改善，中風隨時會再來。」他建議，民眾可從生活型態著手，建立六大健康支柱，降低中風與失智風險：

1、地中海式飲食：多蔬果、橄欖油、堅果與魚類，嚴格控制紅肉攝取。

2、規律運動：每週適度活動，不僅維持肌力，更能改善循環、曬太陽補維生素D。

3、遠離危害物質：戒菸、限酒、拒絕檳榔。

4、優質睡眠：充足休息是修復腦血管與腦功能的基礎。

5、社交與壓力管理：維持人際互動與社會連結，可有效降低失智風險。

6、持續動腦：透過閱讀、打麻將、繪畫或學習新事物，保持認知活力。

