陳宗彥腦中風第二次手術傳病情不樂觀 賴清德親赴醫院探視

前行政院發言人陳宗彥2023年2月遭爆曾接受酒店業者不當招待後，黯然遞出辭呈。（圖：張柏仲攝）

內政部前次長陳宗彥3號晚間在台北與友人聚餐時身體不適，疑似出現腦溢血症狀，被緊急送往馬偕醫院加護病房救治，6號傍晚傳出病況急轉急下，賴清德總統晚上前往醫院探視。(請聽AI報導)

58歲的陳宗彥經診斷為出血性腦中風，隨即入住加護病房觀察。院方先前指出，雖然病情暫時穩定，但仍處於高度危險期，至少需密切觀察兩週。

根據聯合報報導，陳宗彥6號下午第二次手術，術後昏迷指數僅剩3分，狀況「非常不樂觀」，賴清德也親自前往醫院探視。馬偕醫院5號表示，主治醫師與醫療團隊已全力投入照護，但陳宗彥仍處於危險期，仍需密切觀察。

陳宗彥曾在疫情期間擔任嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心副指揮官，之後曾出任行政院發言人，卻爆出在台南市政府民政局長任職期間接受性招待，並協助處理警察人事及視聽歌唱業等相關案情，被依貪污治罪條例起訴，去年台南地方法院判決陳宗彥罪證不足無罪，近年已退出政壇，生活重心轉向運動與公益活動。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。