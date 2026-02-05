陳宗彥腦中風緊急開刀！醫曝「5症狀」快就醫：不只偏癱

記者施春美／台北報導

行政院前發言人陳宗彥傳出腦溢血。(圖／資料照)

行政院前發言人陳宗彥傳出腦溢血，4日下午經緊急開刀，目前在馬偕醫院加護病房觀察。神經外科醫師張亮霖指出，腦溢血的預後一般取決於出血的位置、出血的速度、出血量大小，病患年齡及有無其他併發症等，「腦溢血的症狀並不只有一側手腳無力、口齒不清等，若突然出現自己未曾有過的突發性頭暈、嘔吐、步態不穩，一定要馬上就醫。」

陳宗彥曾任內政部次長，在新冠疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官而名聲大噪，於2023年接任行政院發言人，未料爆發他於台南市政府任內被指控接受性招待，在去（2025）年由台南地方法院判決，因證據不足，判他無罪，但此事已嚴重影響他的仕途。

廣告 廣告

據了解，陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，那時人還清醒，後被送往醫院救治，4日下午動手術。

根據東元綜合醫院衛教資料，出血性腦中風俗稱腦溢血（腦出血），死亡率高達30%以上，最常見病灶位置是位於基底核區，而腦幹區與小腦區各佔約1成左右。

東元綜合醫院神經外科主任張亮霖表示，近來天氣寒冷造成血壓波動大，氣溫驟降將刺激血管引發強烈收縮，使血管阻力增加，進而導致腦內血管破裂造成腦溢血，因此，高血壓仍是腦溢血最重要的危險因素。

張亮霖表示，根據2017年最新版的美國ACC/AHA公布的高血壓指南，高血壓被定義為大於或等於130/80mmHg為一級高血壓，大於或等於140/90mmHg為二級高血壓。指南強調，相較於正常血壓，血壓超過130/80mmHg，則腦血管疾病風險增高。

張亮霖表示，腦溢血出現的症狀並不全然僅有一側手腳無力、口齒不清等，若突然出現自己以往未曾有過的突發性頭暈、嘔吐、步態不穩，一定要馬上就醫。

更多三立新聞網報導

飲食清淡也無效！研究：「1狀態」大增2倍糖尿病風險

馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是

她連十年痠痛、胃暴痛！醫揪出「1病因」就解決：現代人的悲哀

不是甩手！走路時做「1事」超護大腦：越來越聰明、老了不失智

