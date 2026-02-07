陳宗彥腦溢血二度手術傳「病情不樂觀」賴清德晚間私下到醫院探視

曾在疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並於2023年接任行政院發言人的陳宗彥，驚傳於4日腦中風緊急開刀，目前仍在加護病房觀察。 圖：謝莉慧/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 前內政部次長陳宗彥3日參加餐敘時途中突然感到身體不適，緊急送前往台北馬偕醫院就醫並住進加護病房（ICU），雖暫時脫離險境但仍處危險期，陳宗彥6日進行了第二次手術，傳出因腦部血塊範圍大、疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀，賴清德總統也私下到醫院探視陳宗彥。

陳宗彥3日晚間參加完餐敘時返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，那時人還清醒，之後送醫救治，4日下午動手術。馬偕醫院回應，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。馬偕醫院院長張文瀚4日受訪則表示，目前狀況已獲得控制、穩定當中，但還處於危險期，需要觀察2到3天。

知情人士透露，陳宗彥因為顱底動脈瘤破裂，6日下午進行顱內減壓手術，手術進行了將近3小時，術後昏迷指數只剩3分，尚未脫離危險期。據了解，因為陳宗彥受傷的部位靠近腦幹，病情並不樂觀，若影響腦幹恐傷到中樞神經，恐有成為植物人的風險。

根據自由時報報導，醫界人士指出，腦溢血病情變化快速，手術後通常需至少兩週觀察期，才能評估是否趨於穩定，期間仍須密切監測，目前仍屬關鍵階段。賴清德6日傍晚私下前往醫院探視，停留約15分鐘。陳宗彥與賴清德交情深厚，政治生涯多次獲賴清德提拔，賴清德擔任台南市長期間延攬陳宗彥進入市府，先後出任民政局長、新聞及國際關係處長。

陳宗彥在武漢肺炎疫情期間被指派出任疫情指揮中心副指揮官，成為「防疫五月天」成員而名聲大噪；並於2023年轉任行政院發言人，但任職僅18天便下台，因在台南市政府任內捲入業者性招待疑雲遭到起訴，去年台南地方法院以證據不足判決無罪，但政治生涯已出現轉折，近年投入拳擊與韻律體操運動推廣，熱心社會體育活動。

