陳宗彥腦溢血二度手術 總統賴清德前往醫院探視

行政院前發言人陳宗彥傳出3日與友人聚餐後不適，送醫發現腦溢血，4日已緊急開刀，今天第二度手術。據報導，賴清德總統今（6）日晚間6點30分左右前往醫院探視陳宗彥。

根據《自由時報》今日報導，陳宗彥4日接受手術後，今天第二度手術，手術完成後轉至外科加護病房密切觀察中，賴清德總統於晚間6點30分左右前往醫院探視。

根據《自由時報》4日報導，陳宗彥3日晚間參加完餐敘，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，當時陳還清醒並與妻子聯絡，隨後被送往醫院救治，於4日下午緊急開刀。

報導指出，陳宗彥退居政壇後，積極投入拳擊與韻律體操運動推廣，平日也在臉書或IG分享生活點滴，由於事發突然，親友得知消息後，祈望他平安、早日康復。陳宗彥的親友也透露，其正在接受專業治療與密切觀察，後續情況仍需靜待了解。

馬偕醫院4日晚間表示，主治醫師與醫療團隊全力照護，相關病情細節涉及病人隱私，仍須在家屬同意後，院方才能對外進一步說明。

陳宗彥過去被控擔任台南市民政局長、新聞處長期間接受性招待，台南地院以關鍵錄音檔因無法認定性交易男客「陳董」指誰，判陳無罪。台南地檢署認為判決理由未論述說明「陳董」為何並非陳宗彥，也未追究其對價關係，判決違背證據法則且理由矛盾，提起上訴。

