陳宗彥腦溢血二度開刀陷入昏迷 賴清德晚間探視

賴清德今天晚間到醫院探視陳宗彥（右）。（合成圖片／張哲偉攝）



行政院前發言人陳宗彥傳出本月3日在台北聚餐時，因腦溢血緊急到醫院治療，今天（6日）下午進行第二次手術，總統賴清德晚間前往醫院探視，停留約15分鐘。陳宗彥因顱底動脈瘤破裂，需開顱手術減壓，術後昏迷指數僅剩三分，目前仍在加護病房觀察狀況。

陳宗彥在賴清德擔任台南市長時延攬進市府，後續出任民政局長、新聞及國際關係處長，在新冠肺炎疫情爆發期間，陳宗彥被指派為疫情指揮中心副指揮官，後來轉任內政部政務次長。

廣告 廣告

陳宗彥在2023年被爆料在台南市政府任職時，接受業者關說、性招待12次，被檢方依涉嫌違反《貪汙治罪條例》提起公訴，但陳宗彥始終否認犯行，台南地院去年5月一審宣判無罪，台南地檢署認為原審判決在認定事實及法律適用上有違誤與未洽之處，決定提起上訴。（責任編輯：殷偵維）