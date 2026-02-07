陳宗彥腦溢血二度開刀 醫曝傷殘機率：預後不佳

行政院前發言人陳宗彥傳出因腦溢血二度開刀的消息，醫師蘇一峰指出這代表情況有變，死亡率恐衝高。（本報資料照片）

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥近日聚餐後腦溢血緊急送醫，傳出昨（6）日第二度動手術開刀，目前還在加護病房密切觀察中；胸腔科醫師蘇一峰指出，這代表第一次手術後的狀態不太好，死亡率會衝高，就算幸運活下來，恐怕也可能癱瘓，或是成為植物人。

綜合媒體報導，陳宗彥昨日第二度開刀，手術結束後轉至外科加護病房觀察中，總統賴清德晚間6點多也前往醫院探視。

蘇一峰表示，報導中出現的緊急二次手術、昏迷指數低、動脈瘤破裂、總統探視等，都是很不好的關鍵字。一般來說，普通腦溢血的死亡率就有2至3成左右，如果第一次開刀後還要再動手術，恐怕代表預後不太好。

蘇一峰指出，需要動第二次手術的狀況，通常是第一刀結束後腦壓還是很高，意識持續昏迷無法恢復，或是腦部持續出血等，死亡率恐怕會飆高，「活下來的傷殘率幾乎一定會，癱瘓植物人等等」。

陳宗彥3日晚間參加聚餐，回到飯店後出現腦溢血症狀，飯店代為叫救護車送往馬偕醫院急診，4日下午進行第一次開刀，馬偕醫院當時稱狀況已獲得控制，不料昨日傳出二度開刀的消息，目前仍在加護病房密切觀察中。

