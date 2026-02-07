陳宗彥腦溢血二度開刀！醫曝昏迷指數僅3分：死亡率5成

前內政部次長陳宗彥腦溢血二度手術後仍昏迷，昏迷指數僅3分。胸腔科醫師蘇一峰分析病況指出，死亡率預估達5成，即使存活傷殘率也幾乎百分百。

前內政部次長陳宗彥腦溢血二度手術後仍昏迷，昏迷指數僅3分。（圖／中天新聞）

陳宗彥於本月3日晚間與友人聚餐後身體不適，緊急送往台北馬偕醫院確診出血性腦中風，隨即入住加護病房觀察。儘管第一時間經手術暫時穩定病情，但6日傳出病情再度惡化，醫療團隊緊急安排第二次手術處理顱底動脈瘤破裂問題，進行開顱減壓處理。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文說明，一般腦溢血的死亡率就已經高達2至3成。他表示，若第一次開刀後仍需進行第二次手術，預後情況通常不會太理想。需要二度手術的常見原因包括開完刀後腦壓仍然偏高、患者意識持續沒有恢復，以及腦部持續出血等狀況。

蘇一峰進一步分析媒體報導中出現的幾個關鍵訊息，包括「緊急二次手術」、「顱底動脈瘤破裂」、「昏迷指數低於3分」以及「總統探視」等，他直言這些都是預後不佳的警訊。根據目前所知資訊，蘇一峰預估死亡率約5成，而即便能夠存活，傷殘率也幾乎是必然的結果，可能出現癱瘓或成為植物人等嚴重後遺症。

術後陳宗彥仍處於昏迷狀態，情況相當危急，目前仍在外科加護病房接受密切觀察。總統賴清德也親自前往醫院探視，表達慰問與關切。

陳宗彥過去曾擔任台南市民政局長、新聞及國際關係處長等職務，在新冠疫情期間被指派擔任疫情指揮中心副指揮官，成為「防疫五月天」成員之一。後來轉任行政院發言人，但因捲入業者性招待疑雲而辭職，任職僅18天。

