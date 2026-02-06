陳宗彥腦溢血住加護 賴清德私下探視

▲行政院前發言人陳宗彥腦溢血住進加護病房，目前仍在觀察中。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 行政院前發言人陳宗彥傳出腦溢血緊急送醫，目前仍在加護病房，危險期可能需要觀察2週。總統賴清德今（6）日晚間約6時許前往醫院探視。但據了解，在接受手術後，仍處昏迷狀態，今日也有進行二度手術。

陳宗彥日前傳出腦溢血，緊急開刀後轉入加護病房觀察，據了解，目前情況仍在昏迷中，危險期至少要再觀察2週。院方說明，醫療團隊會全力投入治療。

有消息指出，院方安排二次手術，目前也在加護病房持續觀察，而今日賴清德私下前往醫院探視，停留約15分鐘。

對於腦溢血的情況，台大醫院神經外科醫師王國川日前曾衛教，腦出血與2類有關，一類是年紀大、血管退化；另一類是高血壓引起。醫師指出，腦出血血管破掉基本上不太會有太多徵兆，因為有症狀就是破掉。

王國川指出，理論上一旦不對勁，愈早就醫愈好，因為治療效果會愈好。醫師提醒，若看到旁人突然倒地，第一個急救原則就是要看呼吸有沒有通暢，不見得要讓他坐起來。

王國川表示，每個患者的情況也都不同，因此危險期沒有一定時間。

