陳宗彥腦溢血昏迷二度手術 醫估死亡率5成：活下恐傷殘

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥。（圖／報系資料庫）

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥傳出3日晚間與友人聚餐時突然身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治後，確診出血性腦中風（腦溢血）。而6日陳宗彥病情再度惡化，醫療團隊緊急安排第二次手術，對此，醫師蘇一峰指出，第二次手術常見原因為開完刀腦壓還是高、意識仍然沒有恢復、腦部持續出血等。他根據目前報導所知資訊分析，預估死亡率五成，「活下來的傷殘率幾乎一定會。」

陳宗彥於本月3日晚間在台北與友人聚餐時突感身體不適，經緊急送往台北馬偕醫院急救後，確診為出血性腦中風（腦溢血），隨即入住加護病房觀察。儘管第一時間經手術暫時穩定病情，但6日傳出病情再度惡化，醫療團隊緊急安排第二次手術，目前仍於外科加護病房接受密切觀察。針對陳宗彥病情惡化，總統賴清德也赴醫院探視，親表達慰問與關切之意。

據悉，第二次手術原因是陳宗彥顱底動脈瘤破裂，因此進行開顱減壓處理。術後陳宗彥仍處於昏迷狀態，昏迷指數（GCS）低至3分，情況十分危急。

對此，醫師蘇一峰在臉書發文說明，一般的腦溢血死亡率就高達2至3成，如果第一次開刀之後，仍需要第二次手術，預後（醫學名詞Prognosis，指醫師根據患者的疾病種類、分期、身體狀況及治療反應，推估未來病程的走向）情況不會太好。至於什麼時候會動到第二次手術？蘇一峰表示，通常幾個常見原因包含：開完刀腦壓還是高、意識仍然沒有恢復、腦部持續出血等等。

蘇一峰進一步指出，這2天媒體報導「緊急二次手術」、「顱底動脈瘤破裂」、「昏迷指數低於3分」以及「總統探視」等，都是很不好的關鍵字，他直言「死亡率預估五成，活下來的傷殘率幾乎一定會，癱瘓植物人等等。」

