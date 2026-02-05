陳宗彥腦溢血送馬偕 這2週是關鍵危險期

前行政院發言人、前內政部次長陳宗彥昨（4）日晚間傳出於聚餐後身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治。據了解，陳宗彥疑似因腦溢血陷入昏迷，經緊急開刀後已轉入加護病房觀察，目前仍未脫離危險期，醫療團隊預估至少需持續觀察兩週。台北馬偕醫院表示，醫療團隊正全力照護病患，但涉及病人隱私，不便對外說明。

醫師示警腦出血無徵兆 冬季發生率高出夏季二成

針對腦溢血的醫理分析，台大醫院神經外科主治醫師王國川表示，腦溢血通常與血管退化或高血壓引起有關，且臨床上絕大部分病人在發病前都沒有明顯徵兆。

王國川強調，腦出血與外在環境的天氣及內在情緒壓力變化息息相關，一旦發生不對勁，關鍵在於越早就醫越好，若發現身旁有人突然倒地，急救的首要原則是確保病患呼吸道暢通，而非強行讓其坐起。

馬偕醫院神經外科醫師陳旭照則說，腦溢血多見於60歲以上族群，但若病患年輕時即患有高血壓、糖尿病或高血脂等三高問題，發病年齡可能提前。根據臨床觀察，冬季因天氣寒冷導致血壓波動較大，腦溢血的發生率會比夏季增加約20%。若病患未良好控制三高，會加速血管退化，不僅容易破裂出血，且具有反覆發生的可能性。

神經損害於當下形成 手術以救命為首要目標

對於腦溢血的癒後情況，陳旭照醫師指出，神經損害往往在出血當下就已經形成，並非單純將血塊移除後，神經功能就能完全恢復。手術的主要目的多半是為了「救命」，如果出血當時已對腦幹等負責生命中樞的重要神經結構造成嚴重壓迫或破壞，即使完成手術，病人術後仍可能面臨無法清醒的困境。

陳旭照醫師提醒，腦溢血的發生通常比腦梗塞更為突然，民眾平時應留意是否有頭暈、頭痛、手部無力、講話不流利等疑似症狀。一旦懷疑血管破裂出血，血小板可能在初期凝集使狀況短暫維持，但隨後血塊有再破裂或變大的風險，因此及時的醫療診斷與後續的高標準監測是降低死亡率與傷殘率的關鍵。