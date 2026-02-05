陳宗彥腦溢血開刀 議員曝光他最新近況

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥，傳出前晚與友人聚餐後不適，送醫發現腦溢血，昨（4）日已緊急開刀，目前仍未脫離險境。對此，民進黨高雄市議員郭建盟也透露陳宗彥的最新近況，提到陳目前在加護病房觀察中，生命暫時無慮，可自主呼吸。

根據《自由時報》4日報導，據了解，陳宗彥3日晚間參加完餐敘，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，當時陳還清醒並與妻子聯絡，隨後被送往醫院救治，於4日下午緊急開刀。報導指出，陳宗彥退居政壇後，積極投入拳擊與韻律體操運動推廣，平日也在臉書或IG分享生活點滴，由於事發突然，親友得知消息後，祈望他平安、早日康復。陳宗彥的親友也透露，其正在接受專業治療與密切觀察，後續情況仍需靜待了解。

馬偕醫院4日晚間表示，主治醫師與醫療團隊全力照護，相關病情細節涉及病人隱私，仍須在家屬同意後，院方才能對外進一步說明。另據《ETtoday新聞雲》報導，馬偕醫院院長張文瀚表示，陳宗彥經救治，狀況已獲控制，穩定當中，但還處於危險期，要觀察2到3天，院方已成立特別照顧小組全力照顧。

郭建盟今天在Threads發文，轉PO陳宗彥的最新近況，目前陳在加護病房觀察中，生命暫時無慮，可自主呼吸，「請好友持續代禱，家屬感謝各位關懷」。他除感謝外界對陳宗彥的關心，也喊話，也請大家為家屬親人多留一些空間。

