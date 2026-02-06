陳宗彥腦溢血陷昏迷動二次手術 總統探視、醫籲兩週關鍵觀察期
前行政院發言人、內政部前政務次長陳宗彥於本月3日晚間在台北與友人聚餐時突感身體不適，經緊急送往台北馬偕醫院急救後，確診為出血性腦中風（腦溢血），隨即入住加護病房觀察。儘管第一時間經手術暫時穩定病情，但今（6）日傳出病情再度惡化，醫療團隊緊急安排第二次手術，目前仍於外科加護病房接受密切觀察。針對陳宗彥病情惡化，總統賴清德今日也親赴醫院探視，表達慰問與關切之意。
據了解，醫療團隊下午緊急安排第二次手術，原因是陳宗彥顱底動脈瘤破裂，因此進行開顱減壓處理。術後陳宗彥仍處於昏迷狀態，昏迷指數（GCS）低至3分，情況十分危急，而手術完成後仍需至少觀察約兩週時間，才能初步判斷病情是否穩定，在此期間必須持續嚴密監測，各項狀況仍處於關鍵時刻。
陳宗彥日前（2月3日）晚間在台北與友人聚餐時突感身體不適，隨即送往台北馬偕醫院急救，經診斷為出血性腦中風（俗稱腦溢血），院方第一時間安排手術後，轉入外科加護病房持續觀察。
對於腦溢血風險，《NOWnews今日新聞》引述台大醫院神經外科醫師王國川曾過去說法，腦出血常與年齡增長導致血管退化或長期高血壓控制不良有關。此類出血往往無明顯前兆，一旦出現劇烈頭痛、意識不清或肢體無力時，可能已是血管破裂，需立即送醫搶救。
回顧陳宗彥政治經歷，他曾在2012年至2013年任職台南市政府，2023年內閣改組時短暫出任行政院發言人，但因過去風波僅18天便請辭，相關案件於2025年一審獲判無罪，目前仍在上訴中。目前外界高度關注陳宗彥後續病情發展，醫界亦呼籲民眾提高對腦血管疾病的警覺，定期檢測血壓並留意身體徵兆，以降低突發性中風風險。
