陳宗彥腦溢血！醫示警：腦動脈瘤破裂前會出現劇烈頭痛

行政院前發言人陳宗彥3日與友人聚餐時破戒喝酒，返回飯店後頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。腦動脈瘤破裂死亡率達三分之一，但四成患者在破裂前一周會出現爆炸性頭痛。

行政院前發言人陳宗彥3日頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。（圖／中天新聞）

台北榮總神經外科醫師許秉權在醫院網站中說明，腦動脈瘤破裂是最嚴重的腦溢血型式，瘤體破裂出血後，三分之一患者在到院前或到院後立即死亡，另有三分之一呈現重度昏迷及嚴重失能，最後仍可能死亡，僅三分之一患者能維持相對穩定清醒狀態，可立即接受治療。

廣告 廣告

許秉權強調，動脈瘤破裂的典型症狀為此生從未經歷過如此嚴重的爆炸性頭痛，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛。約四成患者在腦動脈瘤破裂前一周即會經歷這種典型頭痛，若有警覺快就醫，可望挽救之後腦部大出血的悲劇。

動脈瘤破裂的典型症狀為此生從未經歷過如此嚴重的爆炸性頭痛，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛。（示意圖／Pixabay）

根據《中時新聞網》報導，義大醫院外科部部長、神經外科醫師王浩洸受訪表示，冬天是腦動脈瘤破裂等腦溢血疾病的好發季節，高血壓是最主要的危險因子。寒冷會引發腦血管劇烈收縮，若未規律服藥、控制病情或喝酒，都會增加腦溢血危機，尤其年前尾牙聚會多，有患者酒酣耳熱後走出戶外，腦血管爆破、直接倒下。

許秉權指出，腦動脈瘤好發在40、50歲以上成人，與抽菸、喝酒、作息不正常、壓力、未控制好的高血壓有關。約100人中就有1至2人有腦動脈瘤而不自知，患者往往都是破裂出血後才檢查出有動脈瘤，即使救回，幾乎都會留下肢體、記憶衰退失智等後遺症，對家屬經濟負擔及病患身心傷害影響至鉅。

延伸閱讀

NBA/21歲卡斯特太神！飆40分大三元破紀錄 馬刺爽收4連勝

氣溫降1度「猝死率增7成」 醫示警：睡覺室溫勿低於18度

張又俠落馬前！北京衛戍區司令員補缺 學者曝習盤算：很罕見