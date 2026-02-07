陳宗彥腦溢血2次手術！蘇一峰曝「死亡率5成」：活下來傷殘率幾乎一定會

健康中心／陳慈鈴報導

前內政部次長、行政院發言人陳宗彥驚傳腦溢血，6日病情急轉直下，進行了第二次手術，健康狀況持續受矚。對此，胸腔科醫師蘇一峰分析陳宗彥的病情嚴重程度，表示死亡率預估5成，且幾乎一定會傷殘。

陳宗彥進行第二次手術，這很嚴重嗎？蘇一峰表示，一般的腦溢血死亡率就高達2到3成，如果第一次開刀之後，仍需要第二次手術，預後不會太好！

至於什麼時候會第二次手術？蘇一峰說，通常有幾個常見原因，包括開完刀腦壓還是高、意識仍然沒有恢復、腦部持續出血等等。

蘇一峰引述媒體報導用詞，「今天緊急二次手術」、「顱底動脈瘤破裂」「昏迷指數低於3分（應該是E1VtM1,總共2t）」，「賴總統到場探視」，指出以上都是很不好的關鍵字。他表示，死亡率預估五成，活下來的傷殘率幾乎一定會，癱瘓植物人等等。

