陳宗彥被送進加護病房！台北馬偕：主治醫師與醫療團隊全力照護中

前行政院發言人陳宗彥昨日在台北和友人聚餐時，傳出突然感到身體不適，緊急送到台北馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房觀察中。對此，台北馬偕醫院在今（4）晚做出回應。

台北馬偕醫院。（圖／翻攝自Google maps）

有關媒體陸續詢問有關陳宗彥就醫事件，馬偕醫院表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

前行政院發言人陳宗彥。（資料照／中天新聞）

根據《自由時報》報導，陳宗彥的親友透露，目前陳宗彥正接受專業治療與密切觀察，實際及後續情況，仍有待進一步了解。據悉，陳宗彥當時有注意到身體異狀緊急就醫。

