陳宗彥身體不適緊急送醫 尚未脫離危險期 需觀察兩周
前行政院發言人、前內政部次長陳宗彥昨晚傳出與友人聚餐後，突然身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治。外傳陳宗彥送醫可能與腦溢血有關。據了解，目前他仍在昏迷中，尚未脫離危險期，還需觀察至少兩周。
據了解，淡出政治圈的陳宗彥，3日晚間出席飯局時，席間一切正常，昨天卻傳出身體不適緊急送醫。台北馬偕醫院表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。
台大醫院神經外科主治醫師王國川今天（5日）告訴媒體，腦溢血通常與年紀大、血管退化或高血壓引起有關，臨床經驗發現，與外在環境的天氣以及內在的情緒、壓力變化息息相關，且「出血就是出血」，絕大部分病人事前都沒有徵兆。關鍵在於越早就醫越好，沒有所謂黃金治療期。
腦溢血有好發年齡以及好發時間段，馬偕醫院神經外科醫師陳旭照說明，多見於60歲以上族群，但若年輕時就有高血壓、糖尿病或高血脂等問題，發病年齡可能提前。此外，臨床觀察發現，冬季腦溢血發生率，約比夏季增加20%，推測與天氣寒冷導致血壓波動較大有關。
陳旭照表示，視血塊破裂部位不同，如果傷到腦幹負責生命中樞的神經，有時病人術後仍無法清醒，就是因為當下損害得太厲害。此外，若高血壓、高血脂、糖尿病等未控制好，也會造成血管退化，就容易破裂出血，且容易反覆發生。
「腦溢血造成的神經損害，往往在出血當下就已經形成，並非單純將血塊移除後，神經功能就能完全恢復。」陳旭照坦言，手術多半是為了救命，若出血當時，已對重要神經結構造成嚴重壓迫或破壞，例如影響到腦幹等生命中樞，即使完成手術，術後仍可能無法清醒。
