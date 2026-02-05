陳宗彥進ICU搶救！「聚餐3行為」恐害腦溢血 醫曝救命警訊

記者蔣季容／台北報導

陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血。（圖／資料照）

行政院前發言人陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，目前仍在加護病房中。醫師姜冠宇提醒，聚餐時高鈉飲食、大餐配酒，加上情緒興奮、進食過快等情境，容易讓交感神經過度活躍，導致血壓在短時間內快速飆升，對長者及本身有慢性病或高血壓的人更具威脅。

聚餐3大風險！害血壓狂飆

姜冠宇指出，聚餐風險第一個關鍵來自「高鈉飲食」。豐盛宴席常搭配重口味料理、醬料與湯品，鈉離子攝取過量會讓血管收縮、身體滯留水分，使有效循環血量迅速增加。對鹽分特別敏感的人，例如長者、腎功能不佳者、代謝症候群、睡眠呼吸中止症患者或本身已有高血壓者，血壓往往不是慢慢上升，而是短短幾小時內就明顯衝高。

第二個風險則是「大餐配酒」。許多人誤以為喝酒能降血壓，但酒精其實具有「兩段式效應」，短時間內血管擴張、臉紅，看似血壓下降，隨後卻會刺激交感神經、皮質醇與腎素—血管張力系統，造成反彈性升壓。再加上飲酒往往伴隨吃得更鹹、更快、睡眠品質變差，等於把所有升壓因子一次疊加。

第三，聚餐時的環境與行為也不容忽視。大餐本身就需要更多血流供應消化，若同時吃得快、食物又熱又辣，現場氣氛吵雜、情緒高昂，像是頻繁敬酒、談生意或唱歌，都會讓交感神經「踩油門」，導致心跳加快、血管收縮，血壓自然容易升高。

姜冠宇提醒，若再遇到天氣轉冷造成血管收縮，或血糖波動引發的內分泌影響，風險還會再加乘。許多真正發生嚴重事件的人，往往事前並不知道自己已有高血壓或腦血管病灶，因此首次被發現時，常是在聚餐場合、且以嚴重症狀呈現，這也是「未被診斷的人反而更危險」的原因。

出現這些警訊快就醫

姜冠宇呼籲，聚餐中若出現越吃越暈、噁心嘔吐、嘴漏、大舌頭、反覆嗆咳、不平衡、呼吸困難、胸悶、背痛、左肩或下巴牙齦怪異感覺、莫名冒冷汗等症狀，務必立刻停止進食飲酒，儘速送醫。最後提醒民眾，忘年會與春酒都應「理性進食、理性飲酒」，彼此多一分留意與照顧，少一點加護病房事件，才是真正迎接新年的好兆頭。

