陳宗彥餐敘後突發腦溢血緊急手術開刀 天冷低於24度每降1度血壓可能上升0.5到1毫米汞柱





【NOW健康 編輯部／整理報導】行政院前發言人陳宗彥傳出二度腦溢血，於二月四日下午緊急開刀後轉入加護病房觀察。對此，台北馬偕醫院晚間回應「主治醫師與醫療團隊全力照護中，病情細節涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。」



行政院前發言人陳宗彥 餐敘後突發不適送急診



據了解，陳宗彥於二月三日晚間出席一場餐敘，返回飯店，身體不適，隨即在飯店協助下，由救護車送至台北馬偕醫院急診。就醫時意識清楚，與妻子聯絡，隔天下午進一步接受手術處置。

陳宗彥曾任內政部次長，疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，表現傑出，2023年接任行政院發言人。隨後遭爆料他於台南市政府任內接受性招待，因監聽譯文出現「小芸有空嗎？」，引起熱議，隨後檢方依監察院資料、民眾告發與監聽內容比對後，確認陳宗彥與「小芸、愛佳、愛玲」等三名女子發生性行為，罪證確鑿。不過，2025年台南地方法院判決，本案因證據不足，判陳宗彥無罪。



天冷血壓波動劇烈 醫示警恐誘發出血性腦中風



台大醫院心血管科主治醫師王宗道指出，腦溢血即為「出血性腦中風」，腦血管破裂導致血液流入腦組織形成血塊，壓迫腦細胞引起急性病變，死亡率高。主因為未能妥善控制高血壓，症狀為突發劇烈頭痛、嘔吐、意識不清、半身無力。



王宗道表示，近日天氣寒冷，氣溫驟降可能造成血管強烈收縮，研究證實，溫度降到攝氏24度以下，即會影響血壓，溫度每降1度，血壓可能上升0.5到1毫米汞柱，民眾務必做好保暖措施。此外，高血壓患者未能規律用藥，恐增腦中風機率，不可不慎。



