陳宗彥餐敘後腦溢血急開刀！醫曝：出血越靠近腦幹越致命

前行政院發言人陳宗彥傳出二度腦溢血，於4日下午接受緊急手術，目前在加護病房觀察中。東元綜合醫院神經外科主任張亮霖醫師表示，出血位置若越深、越接近腦幹，預後情況就越差。

據了解，陳宗彥在3日晚間參加完餐敘活動，返回飯店後發生腦溢血，當時他意識仍清醒，請飯店協助叫救護車並與妻子取得聯繫，隨即被送往醫院救治。

張亮霖醫師指出，腦溢血的預後狀況與出血位置、速度、出血量、患者年齡及併發症等因素相關。近期天氣寒冷導致血壓波動幅度大，氣溫驟降會刺激血管產生強烈收縮反應，使血管阻力增加，進而可能引發腦內血管破裂造成腦溢血，因此高血壓仍是腦溢血最重要的危險因子。

根據東元綜合醫院衛教資料顯示，出血性腦中風俗稱腦溢血或腦出血，死亡率高達30%以上。最常見的病灶位置位於基底核區，而腦幹區及小腦區則各佔約一成左右。

血壓大於或等於130/80mmHg被定義為一級高血壓，大於或等於140/90mmHg則為二級高血壓。（示意圖／Pexels）

依據2017年美國ACC/AHA公布的最新版高血壓指南，血壓大於或等於130/80mmHg被定義為一級高血壓，大於或等於140/90mmHg則為二級高血壓。該指南強調，與正常血壓相比，血壓一旦超過130/80mmHg，腦血管疾病風險就會明顯增高。

陳宗彥曾擔任內政部次長，在疫情期間出任中央流行疫情指揮中心副指揮官而聲名大噪，於2023年接任行政院發言人職務。然而他在台南市政府任內被指控接受性招待，2025年由台南地方法院判決，因證據不足判他無罪，但此事已對他的仕途造成嚴重影響。

