陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大

陳宗彥驚傳二度腦溢血，目前住進加護病房治療中。醫師指出，出血性中風致死率高，需密切監測血壓與意識狀態。（攝影／陳稚華）

前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住進台北馬偕醫院加護病房（ICU）接受治療。馬偕醫院院長張文瀚表示，已成立特別照顧小組協助，但陳宗彥仍處在危險期，需要密切觀察。

由於這已是第二次腦出血，消息一出引發各界關注，而日前知名音樂人袁惟仁也因腦溢血相關併發症，於2日病逝，讓外界再度聚焦「出血性中風」的高死亡率與長期後遺症風險。

神經外科醫師指出，腦出血一旦發生，不僅來得又急又快，短期內死亡率可高達5-6成，即便倖存，仍有相當比例患者需仰賴他人照顧。

中風說來就來，多數沒有明顯前兆

台大醫院新竹分院神經外科主治醫師王奐之指出，「中風」之所以被稱為中風，正是因為發生時往往毫無預警，像一陣突如其來的風。不少民眾誤以為後頸痠痛或頭痛是中風前兆，但事實上，大多數中風並沒有明顯警訊。若有所謂「前兆事件」，多半已是短暫性腦缺血發作（TIA）或小範圍中風，而非單純不適。

根據統計，腦中風長期位居國人十大死因前段班，儘管近年排名略降，但每年仍造成上萬人死亡；即便存活，仍有約25%至30%的患者在日常生活上需他人協助，對個人與家庭都是沉重負擔。

出血性中風約占2-3成，死亡率高於缺血性中風

廣義的腦中風可分為缺血性與出血性兩大類，其中約7-8成為缺血性中風，其餘2-3成則是出血性中風。王奐之表示，出血性中風又可進一步區分為「腦實質出血」與「蜘蛛膜下腔出血」，臨床上俗稱的「腦溢血」，多半指的是腦實質出血（ICH）。

相較於缺血性中風，腦出血的致死率明顯更高，發病後一個月內死亡率可達50%至60%。且僅憑症狀，往往難以與缺血性中風區分，過去曾認為活動或情緒激動時發生較可能是腦出血，但近年研究顯示，單靠病史與臨床表現並不可靠。

因此，醫師強調，一旦出現疑似中風症狀，無論是否伴隨劇烈頭痛、嘔吐或意識改變，都應儘速送醫，並在黃金3小時內接受診治，透過電腦斷層（CT）才能確認是缺血或出血，決定後續治療方向。

防疫期間多次出面說明政策的陳宗彥，曾是中央流行疫情指揮中心副指揮官，消息傳出後引發各界關心。（攝影／陳稚華）

是否手術須視多重因素，二度腦出血風險更高

針對腦出血患者的治療，會依出血位置、出血量、年齡、意識狀態等條件決定，可能僅需密切觀察，也可能必須進行手術清除血塊或放置引流管。美國心臟及中風協會也提出「出血性中風指數（ICH score）」作為預後評估工具，分數越高，代表預後越差。

王奐之指出，手術最主要的目標在於「是否能救命」，對於已陷入昏迷的患者，即便手術成功，神經功能能否恢復仍難以預測。若患者年紀偏高，合併其他器官疾病，或長期服用抗凝血藥物、阿斯匹靈類藥物，手術風險也會隨之提高。

值得注意的是，若曾發生過腦出血，再度出血的風險與治療難度都會增加，臨床上通常需更密集的加護病房監測，避免血塊擴大或引發顱內壓升高等致命併發症。

出血性中風指數，指數為各欄加總之分數。（圖片來源／台大醫院新竹分院神經外科）

血壓控制是關鍵，急性期與恢復期策略不同

對於出血量較小、神經功能影響較輕的患者，急性期治療重點在於嚴格的血壓控制。治療指引建議，中風第一天內可將收縮壓降至140毫米汞柱以下，以降低出血擴大的風險；第二天之後，則可放寬至160毫米汞柱以下，讓血塊周圍腦組織獲得足夠血流。

急性期過後，無論是否接受手術，多數患者都需要安排復健，以爭取最大程度的功能恢復。王奐之表示，部分患者在腦出血後可能出現癲癇、發燒、感染或電解質不平衡等併發症，住院時間差異甚大，順利者約1-3週可出院。

高血壓是腦溢血最重要的危險因子之一，醫師提醒，穩定控制血壓是預防出血性中風的關鍵。（圖片來源／freepik）

出院後仍須長期追蹤，半年至一年內恐有併發症

王奐之也強調，腦出血患者出院後，未必需要頻繁回神經外科門診，但仍須依恢復狀況持續復健與血壓控制；少部分病患在腦出血過後，會有癲癇症的遺存而需長時間服用抗癲癇藥物。

有一部分病患在中風恢復期過後一段時間可能會發生有水腦症（hydrocephalus）或是硬腦膜下積液（subdural effusion）的狀況，多數都在中風後半年至一年內發生，可能需以手術放置引流管的方式來進行治療。

在預防方面，王奐之直言，除了血壓控制，目前並沒有其他具高度證據力的預防方式。一般認為，天氣驟變可能導致血管急速收縮或舒張，增加中風風險，因此特別提醒高風險族群在寒冷季節務必注意保暖，且不只身體，頭部保暖同樣重要。

醫師也提醒，中風後果可大可小，從短暫失能到終身依賴，甚至危及生命，唯有及早辨識、即時就醫，並落實長期風險因子控制，才能降低再次發生的機率。

