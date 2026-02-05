陳宗彥驚傳腦溢血住進ICU 馬偕院長：要觀察2至3天

即時中心／劉朝陽報導



曾擔任行政院發言人、內政部次長的陳宗彥，2月3日晚間在台北與友人餐敘時，突然身體不適，隨即被送往台北馬偕醫院急救，目前仍在加護病房觀察。馬偕醫院院長張文瀚指出，陳宗彥於2月4日進行手術後，病況已經控制，但尚未脫離危險期，未來兩到三天仍須密切觀察。

張文瀚表示，陳宗彥經過緊急處置後，生命徵象暫時穩定，院方已經成立專責照護小組，提供最完整的醫療協助。

他也強調，後續病情相關細節，基於病人隱私，須待家屬同意後，才能對外說明。



陳宗彥在新冠疫情期間，曾擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，負責邊境檢疫等重要任務，被外界視為「防疫五月天」成員之一。

陳宗彥也曾出任中華民國體操協會副理事長、台南慢速壘球協會理事長，在卸下政壇職務後，仍持續參與社會體育活動。不料，這次在與友人餐敘時突然身體不適，被緊急送醫急救。

