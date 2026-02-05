陳宗彥「腦溢血」緊急開刀！醫示警：出現「5大症狀」快就醫

曾在疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並於2023年接任行政院發言人的陳宗彥，驚傳於昨(4)日腦中風緊急開刀，目前仍在加護病房觀察。 圖：謝莉慧/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 曾在疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並於2023年接任行政院發言人的陳宗彥，驚傳於昨(4)日腦中風緊急開刀，目前仍在加護病房觀察。對此，神經外科醫師張亮霖指出，高血壓是腦溢血最重要的危險因素。若出現腳無力、口齒不清、突發性頭暈、嘔吐、步態不穩，一定要馬上就醫。

據了解，陳宗彥昨晚參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，隨即被送往馬偕醫院救治，並於昨日下午緊急動手術，目前仍在加護病房觀察。事後馬偕醫院也證實，主治醫師與醫療團隊已全力投入照護，相關醫療處置也已完整進行，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍需密切觀察。

根據東元綜合醫院衛教資料指出，出血性腦中風，俗稱腦溢血(腦出血)，死亡率高達30％以上，最常見病灶位置是位於基底核區，而腦幹區及小腦區各佔約一成左右。東元綜合醫院神經外科主任張亮霖醫師指出，腦溢血的預後一般取決於出血位置、速度、大小，病患年齡以及是否有其他併發症等，出血位置越深越貼近腦幹，則預後越差。

張亮霖進一步表示，近日天氣寒冷造成血壓波動大，氣溫驟降將刺激血管引發強烈收縮，使血管阻力增加，進而導致腦內血管破裂造成腦溢血，因此，高血壓仍是腦溢血最重要的危險因素。

另外要注意的是，小腦出血初期症狀，不一定會出現典型中風的「手腳無力、講話不清」，反而常是「突發性頭暈、噁心、嘔吐、走路不穩」，因此容易被誤以為只是身體不舒服，而延誤就醫。所以若出現以上症狀，一定要立刻就醫，確保在黃金時間內治療。

