陳宗彥59歲腦溢血進ICU 醫提醒5大異常警訊要注意

【記者黃泓哲／台北報導】前內政部次長陳宗彥日前在台北與友人聚餐時，突然感到身體不適，隨即緊急前往台北馬偕醫院就醫。院方評估後，安排他入住加護病房持續觀察，目前仍在接受治療，實際狀況尚未對外說明，根據台北榮總神經醫學中心神經血管科許立奇醫師在官網發布的衛教資訊，腦溢血要注意5大關鍵警訊。

台北馬偕醫院對此表示，主治醫師與醫療團隊正全力照護中，會依病人狀況提供最適當的醫療處置。不過，由於病情涉及個人隱私，相關細節須經家屬同意與授權後，才能進一步對外說明，院方也呼籲外界給予病人與家屬空間，尊重醫療專業。

廣告 廣告

根據台北榮總神經醫學中心神經血管科許立奇醫師在官網發布的衛教資訊指出，臨床上常見的腦溢血成因相當多，包括血管異常、抽菸、飲酒等因素，都可能導致血管破裂出血，但最主要的原因仍是長期高血壓，尤其是血壓控制不佳者。血管長期承受高壓，血管壁容易變得脆弱、失去彈性，一旦破裂就可能造成腦內出血，常見位置包括基底核、視丘、小腦、橋腦及大腦白質。

腦溢血發作多半來得又急又快，可能在數分鐘到數十分鐘內出現症狀，常見警訊包括劇烈頭痛、噁心、嘔吐，一側手腳無力、感覺異常，若出血位置在小腦，還可能出現走路不穩、動作不協調，嚴重甚至昏迷。

台北榮總提醒，目前治療以支持性療法為主，部分患者需手術減壓，但關鍵仍在預防，民眾應定期量血壓、控制慢性病、避免不良生活習慣，才能降低中風與腦溢血風險。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

韓團ENHYPEN出發了！ 預備今晚微風南山PRADA見

不走柯文哲那套！蔣萬安大撒幣 2028總統大選起手式（壹蘋10點強打）

柯瑞193公分「辣乾妹」不排斥為《花花公子》拍照！但要「他」同意

