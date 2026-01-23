陳宥丞：合作不是盲從 別用藍白合綁架預算

對於民眾黨團在市政預算二備金案投下棄權票，部分聲音刻意挑起質疑，直說這是藍白合生變，台北市議員陳宥丞昨（二十三）日認為，很明顯是有心人士刻意造謠生事。此外，合作不是盲從，別用藍白合綁架市政預算。

首先，預算審查是議員職責，本應接受不分黨派議員的監督，更有不同選區的資源配置和價值取捨，即便與蔣萬安市長同政黨的國民黨議員，在會期擱置和刪減預算也再正常不過！每一次理性監督，若要簡化為對市長個人的「支持」與「反對」，那是對民主政治最廉價的傷害，更是內行人說外行話。

議員陳宥丞在Instagram發文指出，再者，不同政黨本就有不同的價值理念。在台灣，民眾黨代表第三勢力理性聲音，更期待台灣要和解對話，從來不是、也絕不會成為任何政黨的附隨組織。為了二○二八年國家戰略目標保持合作空間，但在市政上，每一筆預算、每一個法案，都必須接受公平理性監督。

陳宥丞進一步指出，所謂聯合政府精神，並非要求大家變成連體嬰，而是在尊重差異前提下尋求共識。另外，各個政黨即使立場不同，散會後仍能握手致意，這才是成熟民主社會該有的樣子。保持理性監督、落實扎實服務，才對得起每一張選票，更是民眾黨存在的意義。