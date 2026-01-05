陳家平宣布退出嘉義市長初選！張啓楷：成全加速「藍白合」大局

【警政時報 包克明／臺北報導】年底嘉義市長選舉投下震撼彈，藍白整合再出現關鍵進展。民進黨已確定由立委王美惠參選，民眾黨則徵召立委張啓楷出戰，國民黨人選尚未拍板。原被視為藍營潛在人選之一的嘉義市議員陳家平，今（5）日突發聲明，正式宣布退出國民黨市長初選競逐，其名字將不會出現在嘉義市長選票上，盼以個人退讓促成藍白合加速成形。隨著陳家平退選，國民黨嘉義市長人選輪廓也逐漸明朗，未來黨內競逐焦點，將集中於市議員鄭光宏與醫師翁壽良兩人之間。

張啓楷說，他稍早已與陳家平通話，感謝其成全藍白合的大局，這一步對整合而言相當關鍵，也有助於加快藍白合作的腳步。(圖／張啓楷國會辦公室)

陳家平指出，面對嘉義市發展的關鍵時刻，個人志向應讓位於整體團結，未來將全力支持黨內出線候選人，並站在第一線與同志並肩作戰。他也呼籲支持者，將對他的支持轉化為對整合後候選人的力量，年底攜手贏得選戰。

嘉義市議員陳家平今日突發聲明，正式宣布退出國民黨市長初選競逐。(圖／記者翻攝)

對此，張啓楷表示，陳家平是一位親和力高、認真投入地方事務的優質議員，幾乎每場活動都能看到他的身影。張啓楷說，他稍早已與陳家平通話，感謝其成全藍白合的大局，這一步對整合而言相當關鍵，也有助於加快藍白合作的腳步。

張啓楷進一步透露，柯文哲主席已宣布將親自擔任其競選總幹事，近來密集在嘉義展開輔選行程，上周末獲得非常良好的迴響，反應熱烈。接下來兩個週末，柯文哲仍將南下助選，並預計於3月17日成立嘉義市東區競選服務處，屆時除柯文哲外，黃國昌、陳昭姿、林國成等多位民眾黨立委也將到場站台力挺。

張啓楷指出，目前各陣營「兄弟登山、各自努力」，但最重要的是加快藍白整合速度，推出藍白共同最強的嘉義市長候選人，攜手迎戰年底選舉。

