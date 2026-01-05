陳家平議員以大局為重 宣布退出嘉義市長初選

（記者黃信峯／嘉義報導）針對即將到來的嘉義市市長選舉，嘉義市議員陳家平今（5日）正式宣布退出國民黨初選競爭。陳家平強調，面對城市發展的關鍵時刻，個人的志向應讓位於整體的團結，未來將全力支持出線候選人參選，一定必會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同爭取最後勝利。

圖/嘉義市議員陳家平尊重中央藍白合決策以大局為重，宣布退出嘉義市長初選，全力支持出線候選人。記者黃信峯翻攝

陳家平自宣布投入嘉義市長選舉以來，每日在東西區大街小巷穿梭，深深感受到市民朋友對於改變的渴望。然而，經過審慎評估與黨內溝通， 認為目前的局勢更需要力量的整合而非內耗。

廣告 廣告

「參選是為了服務，退出是為了成全。」陳家平表示，「個人的勝負並不重要，重要的是我們能否贏回嘉義市的進步與光榮。在這個時刻，我們沒有分裂的本錢。」，退選後將不會缺席未來的選戰輔選工作。也會把這段時間彙整的核心政策，如：交通改革、青年住宅、民生經濟、國際教育等議題，無私地提供給出線候選人參考，並動員所有競選團隊與後援會力量，轉化為支持出線候選人的最強後盾。

最後，陳家平特別感謝一路栽培他的先進們，也向這段期間給予支持的朋友夥伴與市民致謝。大家的每一份鼓勵，他都銘感五內。雖然他的名字不會出現在嘉義市長選票上，但對這座城市的熱情絕不改變。請大家將對他的支持，轉化為對出線候選人的力量，在年底一起贏下這場勝利！

更多引新聞報導

侯友宜阿彌陀佛聖誕參拜 祈新北市政順利安康

靈鷲山「普仁23」閃耀嘉義 60位小太陽獲獎

